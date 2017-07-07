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07.07.2017
Номер: 71
Выпуск: 3532
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент РА Р. Хаджимба поздравил Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро с Днем Независимости Венесуэлы
От имени руководства Республики Абхазия и от себя лично поздравляю с государственным праздником – Днем Независимости Боливарианской Республики Венесуэла.
Сложно переоценить роль руководства Венесуэлы в процессе международного признания Абхазии. Между нашими странами сложились теплые дружеские взаимоотношения, и мы приложим все усилия, чтобы эти связи и в дальнейшем динамично развивались и укреплялись.
В этот праздничный день желаю Вам, господин Президент, крепкого здоровья, благополучия и успехов на Вашем высоком государственном посту, а всему народу Венесуэлы – мира и процветания.
Номер: 71
Выпуск: 3532
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА