ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент РА Р. Хаджимба поздравил Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро с Днем Независимости Венесуэлы

От имени руководства Республики Абхазия и от себя лично поздравляю с государственным праздником – Днем Независимости Боливарианской Республики Венесуэла.

Сложно переоценить роль руководства Венесуэлы в процессе международного признания Абхазии. Между нашими странами сложились теплые дружеские взаимоотношения, и мы приложим все усилия, чтобы эти связи и в дальнейшем динамично развивались и укреплялись.

В этот праздничный день желаю Вам, господин Президент, крепкого здоровья, благополучия и успехов на Вашем высоком государственном посту, а всему народу Венесуэлы – мира и процветания.

Номер: 71Выпуск: 3532Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА