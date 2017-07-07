ОБСУЖДЕНА РАБОТА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Генеральной прокуратурой Республики Абхазия было проведено Координационное совещание руководителей правоохранительных органов, посвященное обсуждению результатов обобщения уголовно-процессуальной деятельности следственных органов и исполнения законодательства об оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями правоохранительных органов по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений коррупционной направленности за 2016 год и 5 месяцев 2017 года. В совещании приняли участие советник Президента РА по взаимодействию с правоохранительными органами Л.Дзапшба, председатель Службы государственной безопасности З.Маргания, начальник Государственной службы охраны О.Берзения, председатель Таможенного комитета Д.Кобахия, председатель Государственной миграционной службы А.Аджинджал, прокуроры города Сухума и районов, начальники органов внутренних дел районов РА.

С основным докладом выступила начальник Управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РА З.Соблирова.

Согласно сведениям Информационного центра МВД, за 2016 год зарегистрировано 20 преступлений, отмеченных пунктом 14.1 статьи 5 УПК РА, совершенных лицами с использованием своего служебного положения, и 4 преступления за 5 месяцев 2017 года.

С учетом анализа собранной информации следует, что самое большое количество уголовных дел коррупционной направленности находилось в производстве Следственного управления Генеральной прокуратуры РА – 12 дел, из которых 6 дел в порядке статьи 222 УПК РА направлены в суды РА. По 3 делам производство предварительного следствия приостановлено – по основаниям пункта 2 части 1 статьи 208 УПК РА (за розыском лица); прекращено 2 дела – по основаниям пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РА (за отсутствием в деяниях состава преступления); находится на стадии предварительного расследования – 1 дело.

Отмечается, что по результатам обобщения уголовно-процессуальной деятельности отделов следствия и дознания органов внутренних дел РА установлено, что работа указанных органов по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений коррупционной направленности характеризуется критично низким уровнем.

Судами Республики Абхазия за 2016 год и 5 месяцев 2017 года рассмотрено 8 уголовных дел, по которым осуждено 8 лиц, в отношении 1 лица вынесен оправдательный приговор и в отношении 2 лиц прекращено уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям. Осужденным лицам назначены наказания в виде штрафа в отношении 4 лиц, в виде лишения свободы на определенный срок в отношении 4 лиц, из которых 2 лицам наказание назначено условно. Из рассмотренных уголовных дел 7 лиц обвинялись в совершении должностных преступлений и 4 лица в совершении преступлений в сфере экономики.

По результатам обобщения уголовно-процессуальной деятельности следственных органов и исполнения законодательства об оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями правоохранительных органов по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений коррупционной направленности отмечается, что число выявленных коррупционных правонарушений не отражает реального уровня состояния злоупотреблений со стороны должностных лиц государственной власти и другими властными полномочиями для получения материальной и иной выгоды в личных целях и интересах третьих лиц. Многие преступления, связанные с присвоением, растратой имущества, злоупотреблениями должностными полномочиями и их превышением, взяточничеством, служебным подлогом и т.п., не выявляются и соответственно не учитываются в официальной криминальной статистике. Изучение практики расследования коррупционных посягательств показывает несогласованность оперативных служб и органов следствия, недостаток надлежащего оперативного сопровождения при выявлении и расследовании дел коррупционной направленности. В оперативно-розыскной деятельности отдельных органов внутренних дел, направленной на выявление коррупционных деяний, допускаются факты неисполнения задач оперативно-розыскной деятельности. Нередко отмечается низкое качество предоставляемых результатов оперативно-розыскной деятельности, не позволяющее в дальнейшем следственным органам принять решение о возбуждении уголовного дела.

В связи с распространенностью и слабой раскрываемостью преступлений коррупционной направленности Генеральной прокуратурой Республики Абхазия предложено руководителям правоохранительных органов рассмотреть вопрос принятия совместного Положения, регламентирующего порядок взаимодействия органов прокуратуры, органов внутренних дел и других участников координационной деятельности при выявлении, пресечении и раскрытии преступлений коррупционной направленности, предварительном расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел о таких преступлениях.

По итогам Координационного совещания правоохранительных органов принят к рассмотрению проект Постановления.

Пресс-центр Генпрокуратуры РА

Номер: 71Выпуск: 3532Рубрика: политикаАвтор: Пресс-центр Генпрокуратуры РА