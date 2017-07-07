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07.07.2017
Номер: 71
Выпуск: 3532
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
В РАМКАХ ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
7-8 июля Республику Абхазия с первым официальным визитом посетит Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.
Главы государств проведут переговоры. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, вопросы дальнейшего развития абхазо-югоосетинских отношений.
В состав делегации, возглавляемой Президентом Республики Южная Осетия, входят министр иностранных дел Дмитрий Медоев, министр культуры Жанна Зассеева, Генеральный прокурор Урузмаг Джагаев, председатель КГБ Виктор Шаргаев, председатель Общественной палаты Анатолий Джиджоев.
Номер: 71
Выпуск: 3532
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА