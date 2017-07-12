«ПОД АБХАЗСКИМ НЕБОМ ЧИСЛЮСЬ…»

Гость редакции

На днях в редакции газеты «Республика Абхазия» состоялась встреча с Надеждой Васильевной Осьмининой – членом союзов писателей и журналистов России и Литературного фонда СП. Она является одним из ведущих современных русских поэтов. Ее поэтические сборники «Андрей Рублев» и «Вербная Русь» признаны лучшими книгами 2012-2014 и 2015-2016 годов.

Надежда Осьминина – также известный сценарист-кинодокументалист, академик Евразийской академии телевидения и радио. За сценарии к фильмам «Старший сын Сталина», «Нюренбергский процесс: вчера и завтра», «Отец Евгений», «Матрона Московская» награждена призами престижных международных кинофестивалей.

Надежда Васильевна в разное время работала в популярных всесоюзных изданиях «Работница», «Крестьянка», «Здоровье», сотрудничала с журналами «Смена», «Северные просторы». Будучи журналистом и редактором отдела журнала «Работница», сумела с единомышленниками обеспечить 23-миллионный тираж издания. Возглавляла приложение «Здоровье» к газете «Московский Комсомолец». Награждена медалями «За верное служение отечественной литературе» и «М.Ю.Лермонтов», многочисленными дипломами и грамотами.

Литературная критика причисляет поэзию Осьмининой к современному направлению светореализма. Как отмечает газета «Московский Комсомолец», «…это слово как нельзя более точно характеризует ее творчество. Огромное место в стихах Надежды Осьмининой занимают Вера и Церковь. И это наполняет их невероятной теплотой и душевностью. Вера в творчестве Осьмининой представлена не орудием в руках того или иного политического движения, как это, к несчастью, нередко бывает в наши дни, но воплощает Свет, Прощение и Любовь. Духовность… является ключом к восприятию произведений Надежды Осьмининой. А истоки и духовность цементируют фундамент общества, стоя на котором, человеку проще осмыслить свое предназначение на земле, свои истоки – истоки государства, народа, истоки нравственности».

Надежда Васильевна рассказала журналистам газеты «РА» о своём многогранном творчестве. Она с радостью делилась впечатлениями от увиденного в прекрасной Абхазии, в которой побывала впервые. А ярких впечатлений очень много.

– И будет ещё больше, когда прочту книги, которые подарил главный редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскуа,– сказала она.– Каждый миг Абхазия напоминает мне о том, что существует великая история Земли, великая история страны и народа, эту страну населяющего. Красота этого края возвращает душе гармонию, лечит сердечные раны и вселяет надежду, что человеческий разум все-таки способен остановить любое зло и насилие.

Надежда Васильевна сказала, что когда приедет в Москву и Абхазия окажется от нее за сотни километров, она будет по ней скучать. И поэтому обязательно сюда вернется.

Н.Осьминина с удовольствием отвечала на вопросы сотрудников газеты, сама задавала интересующие ее вопросы и внимательно слушала ответы. Затем она прочитала стихотворения, посвященные Абхазии: «Память о войне» и «Восхождение».

Я – в цветах! И даже мысли

Лепестками розовеют.

Под абхазским небом числюсь

Розой и на солнце греюсь.

***

7 июля состоялся вечер Надежды Васильевны Осьмининой в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир. Тепло приветствовал гостью коллектив библиотеки во главе с ее директором Борисом Чолариа, который подарил поэтессе памятные сувениры и книги известных писателей республики. Вел вечер тележурналист и актер Владимир Никонов. На вечере присутствовали абхазские писатели Вахтанг Абхазоу, Анатолий Лагулаа и Сергей Агындиа.

Этот поэтический вечер Надежда Васильевна посвятила своему супругу – кинорежиссеру Владимиру Владимировичу Осьминину, дважды лауреату Государственной премии СССР, уже при жизни ставшему классиком кинодокументалистики. Его стараниями малоизвестные страницы вьетнамской и афганской войн, чернобыльской трагедии стали достоянием широкой общественности.

На вечере звучали стихи Н.Осьмининой на русском и армянском языках. Абхазский поэт Анатолий Лагулаа представил собравшимся ее стихотворение «Лучи весенние пропали...» на абхазском языке.

Очень надеюсь, что творческое содружество поэтов обязательно будет иметь продолжение, и к этому процессу подключатся и другие русские и абхазские писатели.

Артавазд САРЕЦЯН

Номер: 72Выпуск: 3533Рубрика: обществоАвтор: Артавазд САРЕЦЯН