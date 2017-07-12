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12.07.2017
Номер: 72
Выпуск: 3533
Рубрика: общество
Автор: Госсанэпидслужба Министерства здравоохранения Республики Абхазия
В ЭТИ ЖАРКИЕ, ЛЕТНИЕ ДНИ
Госсанэпидслужба Министерства здравоохранения Республики Абхазия информирует:
при температуре воздуха +35 – +38оС повышается опасность возникновения тепловых и солнечных ударов.
Температура морской воды – +24 – +25оС, после небольшого шторма, вода мутная. При купании в море надо остерегаться попадания воды внутрь, особенно детям.
Водопроводная вода удовлетворительная, но на ул.Адлейба, в районе дома 480, – загрязненная по причине ремонтных работ.
Рекомендуется с 12.00 до 17.00 не находиться на открытом солнце более 15 минут, особенно людям с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, которым лучше находиться в помещениях с кондиционированным воздухом.
Номер: 72
Выпуск: 3533
Рубрика: общество
Автор: Госсанэпидслужба Министерства здравоохранения Республики Абхазия