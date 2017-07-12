В ЭТИ ЖАРКИЕ, ЛЕТНИЕ ДНИ

Госсанэпидслужба Министерства здравоохранения Республики Абхазия информирует:

при температуре воздуха +35 – +38оС повышается опасность возникновения тепловых и солнечных ударов.

Температура морской воды – +24 – +25оС, после небольшого шторма, вода мутная. При купании в море надо остерегаться попадания воды внутрь, особенно детям.

Водопроводная вода удовлетворительная, но на ул.Адлейба, в районе дома 480, – загрязненная по причине ремонтных работ.

Рекомендуется с 12.00 до 17.00 не находиться на открытом солнце более 15 минут, особенно людям с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, которым лучше находиться в помещениях с кондиционированным воздухом.

Номер: 72Выпуск: 3533Рубрика: обществоАвтор: Госсанэпидслужба Министерства здравоохранения Республики Абхазия