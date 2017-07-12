ИСТОРИЯ ПИЦЦЫ. ГОРЯЧА, КАК САМА СТРАНА

Гастрономическое путешествие по Италии

«Нам, пожалуйста, одну «Диаволу» и две «Маргариты»!», «А нам «Четыре сезона»!» Кто-то, возможно, спросит: «Что это за удивительные названия? И где это можно услышать?» А это посетители итальянского бара-ресторана Cristallo Raffaello (кто не знает: город Сухум, улица Пушкина, 16) заказывают у официанта тонкие и аппетитные на вид пиццы. А корреспондент нашего издания стоит возле печи и наблюдает за тем, как происходит процесс приготовления знаменитого во всем мире итальянского блюда. Казалось бы, пицца довольно проста в приготовлении. Замесили дрожжевое тесто, раскатали его тонко в форме хачапура, смазали томатной пастой, сверху положили овощи, которые оказались под рукой, и немного сыра, и отправили этот «шедевр» в духовку. Но для того чтобы приготовить настоящую итальянскую пиццу, нужны особая сноровка и знания. Для пиццы важно не только начинка, но и тесто. Прародительницей любимого во всем мире итальянского блюда, как нам рассказали здесь, в ресторане, является лепешка «Фокаччо». Пицца готовится из того же теста, что и она. Однако у последней в отличие от пиццы нет никакой начинки.

Вообще, еда для темпераментных и импульсивных итальянцев – это целый ритуал. Они любят поесть, и делают это всегда не спеша и с большим удовольствием. Помимо пиццы, в Италии популярны пасты, лазанья, ризотто, брускетты, карпаччо, кростини. Из десертов «Тирамиссу», «Биррамису» (то же самое, что и «Тирамиссу», только на пиве), «Панна кота» и много других блюд, о которых мы вам еще расскажем в наших следующих материалах. Но на этот раз мы попросили главного пиццайоло (ит. pizzaiolo) ресторана Флавио Де Марки рассказать об истории пиццы. И вот что он нам поведал.

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Самое первое упоминание слова «пицца» найдено в архиве итальянского городка Лацио в 997 году н.э. А происходит оно от латинского «picea», что в переводе означает печеный хлеб. Принято считать, что первой итальянской пиццей была «Маргарита», название которой тоже имеет свою интересную историю. В 1889 году супруга итальянского короля Умберто Первого – Маргарита Савойская посетила Неаполь. Для королевы испекли пиццу, которая в те времена была простой крестьянской едой. Владелец лучшей неаполитанской пиццерии преподнес ей три пиццы: две – традиционные, а одну придумал на ходу ради такого случая. Пицца была украшена в цвета итальянского флага (томаты – красный, сыр «Моцарелла» – белый и базилик – зеленый), и именно она понравилась королеве больше всего. Впоследствии пиццу назвали «Маргаритой».

Несмотря на то что сегодня пиццу готовят практически в каждой стране, родиной этого блюда считается Неаполь. И этот итальянский город сыграл важную роль не только в ее создании, но и последующем экспорте на всемирный рынок.

В Италии сегодня существует пицца в ряде региональных стилей, но наиболее распространенными из них являются две – неаполитанская и романская. Неаполитанская пицца – круглая, высокая, с мягким тестом и толстыми краями. Ее необходимо тщательно пропекать в дровяной печи с высокой температурой. Романская пицца тоже круглая, но по размеру она больше, чем неаполитанская. Тесто у нее тонкое и хрустящее. Романская пицца готовится в дровяной печи, но с более низкой температурой. Несмотря на то что неаполитанская пицца является единственной официально признанной пиццей во многих частях Италии и вообще в Европе, в районе Эмилия Романья, откуда мы приехали, популярна именно римская пицца с тонкой корочкой.

Здесь, в Абхазии, мы заметили, что наши вкусы совпадают со вкусами местного населения. Клиенты нашего ресторана Cristallo Raffaello предпочитают тонкую романскую пиццу, поэтому здесь мы ее и готовим.

В Италии, чтобы пицца получилась вкусной и хрустящей, особое внимание уделяют замесу самого теста, и пиццайолы используют муку только высшего качества. Можно и пшеничную, и ржаную, и ячменную, и гречневую. Сегодня в Италии есть пиццерии, в которых вы можете наслаждаться пиццами с добавлением очень малого количества дрожжей (такое тесто выдерживается не менее 48 часов). И знаменитое итальянское блюдо, приготовленное таким образом, хорошо усваивается организмом. Поэтому нам хотелось бы, чтобы люди в Абхазии знали, что пицца, которую мы готовим в ресторане, не только вкусная, но и полезная. В настоящее время наши клиенты могут выбрать пиццу из ржаной или пшеничной муки.

Напоследок хотелось бы сказать несколько слов о начинках. Все продукты, которые мы добавляем в пиццу, привезены из Италии. Это ветчина, острое салями, сыр «Горгонзола», грибы, артишоки, каперсы, анчоусы и многое другое. Мы используем эти ингредиенты, и благодаря им создали даже несколько «мелодий» пиццы, напоминающие те, которые мы ели в Италии…

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Кстати, заказы посетителей ресторана были готовы в течение 10-15 минут. Флавио рассказывает, что в дровяной печи они запекаются очень быстро. Посетителям ароматные пиццы подаются на деревянных подносах, так принято и в самой Италии.

А работники нашей редакции уже не раз бывали в новом сухумском заведении. И пиццы (здесь представлено около 30 видов) мы пробовали самые разнообразные. И «Маринару», и «Маргариту», и «Четыре сезона», и «Диаволу» (понравится всем любителям остренького, но наши национальные блюда с аджикой острее). Остались очень довольными!

Публикацию подготовила Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 72Выпуск: 3533Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ