ВСЕ МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЕДИНЫ

Письмо в редакцию

На протяжении многих лет в Абхазии ведется ничем не мотивированное деление русских организаций на свой – чужой. Предыдущим руководством Республики Абхазия в 2008 году были созданы более двадцати русских организаций со схожими названиями, в уставах которых фигурируют одни учредители и то, только на бумаге, состав которых представлен одним и тем же электоратом. Это позволило манипулировать этими организациями и создавать впечатление о полном благополучии, скрывать и замалчивать состояние русских в Абхазии. Из числа этих организаций были назначены лица на роль представителей русского населения за пределами Республики Абхазия прямым назначением вопреки законодательству об общественных организациях. Это привело к потере авторитета русских в Абхазии и, как следствие, привело к отсутствию русских представителей в Народном Собрании, правительственных структурах и органах местного самоуправления.

В СМИ и обществе распространяется мнение о том, что между русскими нет согласия и они не могут между собой договориться. Это неправда. Все русские в Республике Абхазия едины, их объединяет бедственное положение. А между так называемыми «назначенцами» многочисленных русских общин возникают противоречия в борьбе за место, где Россия выделяет средства для поддержки соотечественников.

Мы не собираемся выяснять отношения с «назначенцами». Несмотря на неоднократные поручения Президента РА чиновникам Администрации Президента оказать содействие в решении русских вопросов, проблемы в течение трех лет не сдвинулись с места. Мы просим Президента от имени всех русских в Республике Абхазия предоставить возможность провести во всех районах Абхазии отчетно-выборные собрания в соответствии с законом, на которых будут выбраны те, кому доверяют люди и которым будет доверено представлять русских в Координационном совете русских общин российских соотечественников в Республике Абхазия.

Сопредседатели объединения общественных организаций

Г.НИКИТЧЕНКО, Конгресс русских общин соотечественников России в Абхазии

В.ПОПОВ, Союз «Русское содружество»

Номер: 72Выпуск: 3533Рубрика: политикаАвтор: Г.НИКИТЧЕНКО, Конгресс русских общин соотечественников России в Абхазии, В.ПОПОВ, Союз «Русское содружество»