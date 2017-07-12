ПРОДУКТОВЫЙ БЕСПРЕДЕЛ: «Я ТАК ХОЧУ…»

Обзор цен и ценообразования

В центре столицы по улице Воронова глаз зацепил красочную вывеску – «Акалат-маркет». На прилавках в национально-сельском стиле – абхазских корзинах – ряды местной продукции: соки, варенья, джемы, аджика, асыдзбал, яйца, куры, выпечка… И цены не кусаются. Местная продукция всегда свежая и дешевле привозных товаров. Для покупателя – прямая выгода, а для общества и государства – стратегическая. Ведь речь идет и о продовольственной безопасности страны, которая имеет особое значение в условиях санкций и изоляции нашего молодого государства.

Однако цены неумолимо растут, а доходы населения – не очень: теперь только один поход на рынок обходится в ползарплаты. Да и обновлением гардероба в период кризиса себя особо не побалуешь, приходится ждать распродаж. Но наши кошельки пустеют явно в чью-то пользу. Производители и магазины наваривают огромную прибыль с накруток на товары, которые увеличивают их реальную стоимость в 2–3 раза. Газета «РА» попыталась разобраться, как торговля наживается на покупателях.

…В воскресное утро на Сухумском рынке, как говорится, негде яблоку упасть. И покупателей много, да и продавцов не меньше. К капитальным местам торговли и магазинам пристроились импровизированные прилавки из ящиков и досок. Внутри рынка остались лишь узкие дорожки, по которым надо ходить аккуратно, чтобы не задеть очередной поднос с фруктами и овощами. А на улице Гулиа у рынка продавцы расположили свои торговые прилавки прямо на тротуаре и проезжей части дороги, да ещё и под пляжными зонтами, укрываясь от палящего солнца. В вёдрах, ящиках на асфальте возле канализационных люков идёт бойкая торговля сыром, молоком, овощами, фруктами, зеленью. Спрашиваю у продавца: «Сколько стоит пучок молодой редиски?». Ответ: «100 рублей». Очередной вопрос: «Почему так дорого?» Ответ: «Я так хочу…». Без комментариев. Поднимаюсь на второй этаж. Иду к прилавкам с сыром. Тут меня окликнула знакомая продавщица и предложила очищенные орехи за 1000 рублей и миндаль за 1200 рублей за килограмм. «Ты ведь любишь эти продукты, купи», – улыбаясь, сказала она и протянула мне пакет. Я вежливо отказалась потратить четверть моей зарплаты на любимый миндаль и подошла к красивой стопке не менее любимого сыра. Продавщица взвесила аппетитный кружок, который потянул на 1200 рублей. На мой вопрос, сколько в нём килограммов, она ответила: «Около двух». Когда я решила перевесить покупку, продавщица удивлённо спросила: «А вы что, не отдыхающая, вы местная?»

Повышение цен на продукты продавцы объясняют ростом цен у поставщиков, ростом курса доллара и тем, «что дорожает все, и жить надо». При этом жалуются, что покупатели берут меньше и то, что дешевле. Покупатели же, наоборот, удивляются, «откуда продавцы берут такие цены». Сегодня, чтобы купить необходимые продукты, приходится устраивать «марафон» по магазинам и рынку в поисках более выгодных цен.

У нового супермаркета «Кормилица» напротив рынка по улице Гулиа вечером появляется маленький рынок: продают фрукты, овощи… Магазин работает до 22 часов, поэтому здесь всегда оживлённая торговля. Вечером здесь черешня стоит 300 рублей, персики и абрикосы – 200 рублей, мушмула – 250 рублей. По суровым законам торговли самый быстрый рост цен происходит всегда на продукты питания – без них человек обойтись не может и будет покупать при любых обстоятельствах. Поэтому в условиях свободного рынка производители и магазины могут спекулировать на цене продуктов как хотят. Например, в супермаркете «Кормилица» конфеты «Халва в шоколаде» стоят 300 рублей. А в магазине «Волна» – 450 рублей. Банка растворимого кофе в первом магазине стоит 330 рублей, а в другом – 800 рублей.

– Цены сейчас не ограничиваются государством, как во времена СССР, но и предложение не ограничено, – говорит директор Сухумского рынка Алхас Гургулия. – Поэтому теперь главный защитник потребителя – это конкуренция. Ни одна развитая страна не обходится без государственного регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию и основные продукты питания. Однако в нашей республике в большей мере подвергаются государственному регулированию цены на хлеб, топливно-энергетические ресурсы, тарифы на услуги связи, коммунально-бытовые, общественного транспорта. Рынок – организатор торговли, и регулировать цены на продукты не можем. Администрация рынка предоставляет торговые места в аренду, контролирует качество продукции с помощью фитосанитарной и ветеринарной служб, а также следит за состоянием торговых мест, привлекая сотрудников санэпидстанции. Что касается торговли за пределами территории рынка, то эту хаотичную торговлю должна регулировать Администрация города. С этих продавцов мы арендную плату не берём. Администрация регулирует торговлю только на территории рынка, и в нашу компетенцию не входит ежедневное дежурство у рынка с 5 часов утра для охраны общественного порядка на улицах города.

Вот и имеем, что имеем – продуктовый беспредел. Если не нравится цена в одном магазине, бежим в другой. Благо, в городе магазины на каждом шагу, да и супермаркеты стали доступны по ценам. Однако в одном-единственном сельском магазине на всю деревню накрутка может составлять 100–300%.

– Себестоимость продукта зависит от сырьевых цен, переработки продукции, упаковки и организации бизнес-процессов, загруженности производства, – старается объяснить заместитель министра экономики Батал Тарба. – Реальная покупательная способность населения и конкуренция в категории также влияют на отпускную цену и рентабельность. На самом деле получается, что внушительная накрутка набегает в сумме наценок каждого участника товаропроводящей цепочки. Цены основываются на законах свободного рынка и не регулируются государством. При рыночной экономике существует бизнес-модель – объём продаж и ценовая разница. Например, один магазин получает прибыль за счёт увеличения объёма продаж по низким ценам, другой – за счёт повышения цен, но уменьшения объёма продаж.

Однако свободное формирование уровня цены не означает, что государство не должно принимать участие в управлении этим процессом. Во многих государствах создана правовая основа регулирования цен в виде законов, указов, постановлений. Да, законы свободного рынка диктуют свои правила торговли, и они далеко не всегда в пользу потребителя. Раз есть спрос, продавцы не будут снижать цены. В то же время ситуацию на нашем рынке усугубляют непродуманные и запутанные налоги. Все эти напасти также перекладываются на плечи потребителя. Рассчитывать на то, что государство каким-то административным образом наведет порядок с ценами, не приходится. Значит, вся надежда на развитие конкуренции. Но предыдущие четверть века строительства рыночной экономики в нашей стране этой надежды явно не оправдали...

…В редакцию пришло письмо, в котором жительница Сухума жаловалась на таксиста. Он оценил извоз от района Турбазы до пляжа «Айтар» в 300 рублей. Когда недовольная пассажирка позвонила в его офис, то ей посоветовали заплатить хотя бы 250 рублей, чтобы конфликт был исчерпан. В другом такси мне сказали, что повышенный тариф объясняется комфортабельным интерьером новой автомашины и функционированием кондиционера. Цены заоблачные, а понятия – беспредельные.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 72Выпуск: 3533Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ