Постановление Кабинета Министров РА

Об утверждении порядка постановки на налоговый учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В соответствии со ст. 4 Закона Республики Абхазия от 8.09.1994 г. № 169-с «Об основах налоговой системы в Республике Абхазия»

Кабинет Министров Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Порядок постановки на налоговый учет в налоговых органах Республики Абхазия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Приложение №1).

2. Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия установить порядок и условия присвоения и применения идентификационного номера налогоплательщика и ввести на территории Республики Абхазия Реестр налогоплательщиков.

3. Утвердить форму бланка Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (Приложение №2) и форму бланка Свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе (Приложение №3) (далее – бланки свидетельств).

4. Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия произвести замену ранее выданных свидетельств о постановке на учет в налоговом органе на свидетельства нового образца с 1.07.2017 г. до 1.12.2017 г. без взимания государственной пошлины.

5. В целях учета сведений о налогоплательщиках Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия ввести код причины постановки на налоговый учет и произвести его присвоение всем налогоплательщикам.

6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не произведшие в установленные п. 4 данного Постановления сроки замену ранее выданных свидетельств о постановке на учет в налоговом органе на свидетельства нового образца, подлежат снятию с налогового учета.

7. Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия через средства массовой информации довести до сведения населения новые правила постановки на налоговый учет.

8. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия.

Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум,

6 июня 2017 года,

№ 67

Приложение №1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2017 г. №67

ПОРЯДОК

постановки на налоговый учет в налоговых органах Республики Абхазия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1. Порядок постановки на налоговый учет в налоговых органах Республики Абхазия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Республики Абхазия от 8.09.1994 г. № 169-с «Об основах налоговой системы в Республике Абхазия» и определяет общие правила постановки на налоговый учет юридических лиц (далее – организации) и индивидуальных предпринимателей.

2. Постановка на налоговый учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия в соответствии с настоящим Порядком.

3. Абхазские организации, индивидуальные предприниматели, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Абхазия и (или) обладающие недвижимым имуществом на праве собственности или на ином законном основании на территории Республики Абхазия, обязаны встать на учет в качестве налогоплательщиков в налоговых органах Республики Абхазия по месту нахождения организации, месту жительства индивидуального предпринимателя, месту осуществления деятельности иностранной организации через постоянное представительство либо по месту нахождения недвижимого имущества соответственно.

4. Постановка на учет в налоговом органе по месту нахождения абхазской организации – налогоплательщика осуществляется на основании:

– заявления о постановке на учет;

– копии Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

– копии учредительных документов, подтверждающих в соответствии с законодательством Республики Абхазия создание организации;

– копии документа, свидетельствующего об оплате государственной пошлины за выдачу Свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.

5. Постановка на учет в налоговом органе по месту нахождения иностранной организации – налогоплательщика осуществляется на основании:

– заявления о постановке на учет;

– копии Свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица;

– копии учредительных документов, подтверждающих в соответствии с законодательством иностранного государства создание юридического лица (копии учредительных документов на иностранном языке предоставляются с приложением заверенного перевода на русский и/или абхазский языки);

– копии документа, свидетельствующего об оплате государственной пошлины за выдачу свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.

6. Постановка на учет в налоговом органе по месту жительства индивидуального предпринимателя – налогоплательщика осуществляется на основании:

– заявления о постановке на учет;

– копии Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

– копии общегражданского паспорта;

– копии документа, свидетельствующего об оплате государственной пошлины за выдачу свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.

7. Постановка на учет в налоговом органе по месту жительства индивидуального предпринимателя из числа иностранных граждан и лиц без гражданства – налогоплательщика осуществляется на основании:

– заявления о постановке на учет;

– копии Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

– копии документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства (общегражданский паспорт, заграничный паспорт, вид на жительство Республики Абхазия);

– копии действующего разрешения на работу или патента, выданного уполномоченными органами Республики Абхазия;

– копии документа, свидетельствующего об оплате государственной пошлины за выдачу свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.

8. Каждому налогоплательщику, на которого в соответствии с законодательством Республики Абхазия возложена обязанность по постановке на учет в налоговом органе, бессрочно присваивается единый по всем видам налогов и сборов на всей территории Республики Абхазия идентификационный номер налогоплательщика.

9. Для организаций и индивидуальных предпринимателей в дополнение к идентификационному номеру налогоплательщика в связи с постановкой на учет в налоговых органах по основаниям, предусмотренным налоговым законодательством, присваивается код причины постановки на учет.

10. Постановка на учет осуществляется налоговым органом в срок не позднее трех рабочих дней со дня представления заявления.

Налоговые органы обязаны в течение трех рабочих дней со дня представления заявления о постановке на налоговый учет выдать налогоплательщику свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо направить налогоплательщику мотивированный отказ в постановке на налоговый учет.

Основаниями для отказа в постановке на налоговый учет является непредоставление необходимых сведений и документов, установленных настоящим Порядком, либо предоставление документов, содержащих недостоверную или искаженную информацию.

(Продолжение в следующем номере)

Номер: 72Выпуск: 3533Рубрика: политикаАвтор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия