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12.07.2017
Номер: 72
Выпуск: 3533
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РА
Президент Республики Абхазия Р. Хаджимба подписал Указ о присвоении почетных званий «Заслуженный артист Республики Абхазия»
В тексте Указа, в частности, говорится:
«За вклад в развитие хореографического искусства и популяризацию культуры народов Кавказа присвоить почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия»:
Сапиевой Залине Руслановне – главному дирижеру Государственного ансамбля песни и танца Республики Южная Осетия «Симд» им. Б. Галаева;
Болотаеву Маирбегу Тамазовичу – солисту Государственного ансамбля песни и танца Республики Южная Осетия «Симд» им. Б. Галаева;
Джабиевой Зарине Роландовне – солистке Государственного ансамбля песни и танца Республики Южная Осетия «Симд» им. Б. Галаева».
Номер: 72
Выпуск: 3533
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА