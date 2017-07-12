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12.07.2017

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РА

Президент Республики Абхазия Р. Хаджимба подписал Указ о присвоении почетных званий «Заслуженный артист Республики Абхазия»

В тексте Указа, в частности, говорится:

«За вклад в развитие хореографического искусства и популяризацию культуры народов Кавказа присвоить почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия»:

Сапиевой Залине Руслановне – главному дирижеру Государственного ансамбля песни и танца Республики Южная Осетия «Симд» им. Б. Галаева;

Болотаеву Маирбегу Тамазовичу – солисту Государственного ансамбля песни и танца Республики Южная Осетия «Симд» им. Б. Галаева;

Джабиевой Зарине Роландовне – солистке Государственного ансамбля песни и танца Республики Южная Осетия «Симд» им. Б. Галаева».


Номер:  72
Выпуск:  3533
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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