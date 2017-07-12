ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ – АБХАЗИЯ: ДРУЖБА НА ВЕКА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ АНАТОЛИЯ БИБИЛОВА В РЕСПУБЛИКУ АБХАЗИЯ

Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов впервые прибыл в Республику Абхазия с официальным визитом после его избрания главой государства. На государственной границе Республики Абхазия прошла церемония встречи Президента Южной Осетии. Гостя встречали: Вице-президент Абхазии Виталий Габния, министр иностранных дел Даур Кове, глава Администрации Гагрского района Заур Бганба, Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в РЮО Алан Елбакиев и Чрезвычайный и Полномочный Посол РЮО в РА Олег Боциев.

В рамках визита Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов возложил цветы к Мемориалу погибших в Отечественной войне народа Абхазии в парке Боевой Славы в Сухуме, к Мемориалу Первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера Сухумского района.

В Гагре Анатолий Бибилов почтил память добровольцев из Южной Осетии, павших в боях за свободу и независимость Абхазии.

Накануне официального визита

В Общественной палате Абхазии прошла встреча с председателем ОП Южной Осетии Анатолием Джиджоевым и представителем МИД Южной Осетии Сергеем Тадтаевым. На встрече обсуждались основные направления деятельности общественных палат обеих республик. А. Джиджоев подробно остановился на принципах формирования Общественной палаты, на деятельности её профильных комиссий, а также рассказал о взаимодействии гражданского общества с органами исполнительной и законодательной ветвей власти республики.

Члены Общественной палаты Абхазии рассказали о своем опыте работы, о проблемах, которым они отдают приоритет в своей деятельности.

Для налаживания тесного сотрудничества обеих общественных организаций было принято решение подписать Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

В Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия министр Эльвира Арсалия и ее коллега из Южной Осетии Жанна Зассеева также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Эльвира Арсалия подчеркнула, что говорить о культурном взаимодействии между братскими странами излишне, можно лишь предложить новые идеи и новые форматы этого сотрудничества. Министр культуры РЮО Жанна Зассеева также отметила, что в культурном сотрудничестве между Абхазией и Южной Осетией можно найти много точек соприкосновения, поэтому необходима реализация совместных проектов. Среди них, например, проведение Дней культуры Абхазии и Южной Осетии в республиках, выставки картин художников и мастер-классы по многим творческим направлениям. Затем министры посетили совместный концерт Государственного ансамбля песни и танца Южной Осетии имени Бориса Галаева «Симд» и Абхазского государственного ансамбля народного танца «Кавказ».

Официальная церемония

У Администрации Президента Республики Абхазия состоялась официальная церемония встречи Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.

…Звучат гимны Абхазии и Южной Осетии. По красной дорожке президенты прошли мимо почётного караула в Администрацию Президента. Их сопровождали Вице-президент Виталий Габния, Премьер-министр Беслан Барциц, секретарь Совета безопасности Мухамед Килба, Генеральный прокурор Зураб Ачба, министр иностранных дел Даур Кове, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, председатель Службы государственной безопасности Зураб Маргания, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Алан Елбакиев, секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.

Со стороны Республики Южная Осетия на церемонии присутствовали Генеральный прокурор Урузмаг Джагаев, министр иностранных дел Дмитрий Медоев, председатель КГБ Виктор Шаргаев, министр культуры Жанна Зассеева, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Боциев, председатель Общественной палаты Анатолий Джиджоев.

В рамках официального визита Президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Абхазию были подписаны два документа. План консультаций между министерствами иностранных дел Южной Осетии и Абхазии подписали министр Даур Кове и его коллега Дмитрий Медоев, и Договор о сотрудничестве между общественными палатами РА и РЮО – руководители палат Нателла Акаба и Анатолий Джиджоев.

Пресс-конференция

Президенты Южной Осетии и Абхазии по итогам официального визита ответили на вопросы представителей СМИ.

Рауль Хаджимба сообщил о темах переговоров, основной из которых является дальнейшее развитие взаимоотношений между Южной Осетией и Абхазией. Глава государства назвал сферы возможного взаимодействия двух стран.

– Есть вопросы, связанные с экономикой, культурой, гуманитарной сферой. Сегодня мы были очевидцами подписания Соглашения между общественными палатами Абхазии и Южной Осетии. Думаю, что это является показателем того, насколько наше общество ушло вперед.

Анатолий Бибилов, отметив высокий уровень отношений между Абхазией и Южной Осетией, сказал:

– Это не просто желание президентов Абхазии и Южной Осетии, это – наша жизнь, которая складывалась на протяжении веков. Я убежден, что наше желание, в первую очередь, исходит из интересов наших народов. И кто бы ни возглавлял две братские республики, они обязаны сохранять и преумножать двусторонние отношения во всех сферах жизни. Наши шаги должны основываться на подписанных ранее двусторонних соглашениях. В нашу задачу входит не оставлять дела просто на бумаге, а конкретными шагами и действиями реализовывать соглашения.

Отвечая на вопросы корреспондентов газеты «РА», Президент Южной Осетии отметил также, что в вопросах, касающихся развития международных связей, министерства иностранных дел Южной Осетии и Абхазии тесно взаимодействуют.

– Сегодня совместно проводятся консультации МИД Южной Осетии и Абхазии, в которых принимают участие наши стратегические партнеры, – сказал А.Бибилов. – Проводится работа по увеличению числа стран, признавших наши государства. Подчеркиваю, что сегодня в этом направлении делаются конкретные шаги. Наши министры поработали в этом направлении на площадке Санкт-Петербургского экономического форума. На площадке Женевских дискуссий представители двух наших стран выступают с одной позицией. У нас, фактически, одинаковая история, одинаковая боль и понимание проблем. Уверен, что работа во внешнеполитическом направлении будет более активная, и мы увидим ее эффективность.

Глава государства также сообщил представителям СМИ, что в ближайшее время посетит республики Северного Кавказа, а также побывает в Донецкой и Приднестровской республиках.

Отвечая на вопросы журналистов, Рауль Хаджимба назвал конкретные проекты, по которым Абхазия и Южная Осетия готовы взаимодействовать. Прежде всего, это – курортная сфера, развитие инфраструктуры горного туризма. Президент подчеркнул:

– Такие возможности есть и у Южной Осетии, и у Абхазии. Думаю, мы могли бы поработать над расширением наших возможностей в сфере курортологии. Это немаловажная тема. Мы многое потеряли за послевоенный период, но сегодня нужно активизировать эту работу. Также в Южной Осетии достаточно активно развивалось садоводство. Почему бы нам не поработать вместе в этом направлении?

Анатолий Бибилов отметил полезность создания совместных предприятий «для того, чтобы выходить на российский рынок совместными усилиями». Среди возможных сфер взаимодействия Президент РЮО также назвал взаимодействие силовых структур, специальных служб и министерств обороны двух стран и выразил желание присутствовать на совместных учениях.

Анатолий Бибилов и Рауль Хаджимба прокомментировали вопрос о возможной газификации республик.

Глава РЮО сообщил журналистам о договоренности с «Газпромом» и, в частности, отметил:

– Если бы цена на электроэнергию в Южной Осетии была такой же, как в Абхазии, то, наверное, нам газ не понадобился бы. Газ на сегодняшний день является стратегическим продуктом для развития Южной Осетии. В этом году мы должны подготовить весь необходимый пакет документов, и в 2018 году этот проект реализовать.

Свою позицию по поводу возможной газификации республики высказал и Рауль Хаджимба:

– Мы обсуждали эту тему на встрече с Президентом России и в Министерстве энергетики РФ, есть определенные шаги, и я уверен, что реализация этой программы будет. Но нам надо понять другое: возможность иметь дешевую электроэнергию у Абхазии есть. Правда, мы очень нерачительно относимся к тому, что имеем. Поэтому сначала надо научиться платить за электроэнергию. Газ нам нужен, как альтернативная возможность в случае падения уровня воды на платине ИнгурГЭС. Но нельзя забывать, что за потребляемый газ придется платить другой стране.

Анатолий Бибилов был удивлён ценой за электроэнергию в Абхазии – 40 копеек.

– У нас электроэнергия стоит 2 рубля 64 копейки. Более того, юридические потребители платят 3 рубля 81 копейку. Так что вам очень везет с ценой на электроэнергию. А за потребляемый кубометр газа на сегодняшний день мы платим 4 рубля, – сказал Президент Южной Осетии.

Экскурсия в музей Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба

Делегация Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым посетила Абхазский государственный музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. Осмотрев экспозиции музея, Анатолий Бибилов оставил запись в книге отзывов и предложений: «Спасибо, что сохранили память о ваших героях, которые также являются героями нашей общей истории. Мира и процветания Абхазии!»

Директор музея Мзия Бейя, выразив сожаление, что в музее отсутствуют экспонаты, посвященные югоосетинским добровольцам, отметила:

– Мы ценим вклад югоосетинских добровольцев в победу абхазского народа, но, к сожалению, не обладаем артефактами, которые могли бы стать основой для экспонатов. Поэтому надеемся, что благодаря двустороннему сотрудничеству с югоосетинскими коллегами сможем исправить это упущение.

Министр культуры Южной Осетии Жанна Зассеева подтвердила готовность предоставить все необходимые артефакты и информацию о добровольцах. Она подчеркнула:

– Это – дело чести для осетин. Более того, если мы создадим в музее Боевой Славы стенд, посвященный югоосетинским добровольцам, то это будет место, где всем можно будет поклониться их памяти.

Среди экспонатов музея министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев отметил самодельное оружие для стрельбы с плеча югоосетинского производства.

Встречи на «Брехаловке»

По завершении официальных мероприятий президенты двух стран Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов прогулялись по набережной Махаджиров и отведали кофе на знаменитой сухумской «Брехаловке». Здесь Анатолия Бибилова и Рауля Хаджимба приветствовали сухумчане. Президенты побеседовали с представителями абхазской интеллигенции, с руководителями и бывшими танцорами государственных хореографических ансамблей народного танца. С корреспондентом «РА» любезно пообщалась Залина Сапиева – главный дирижер Государственного ансамбля песни и танца Республики Южная Осетия «Симд» им. Б. Галаева, которая накануне была удостоена почётного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия». Она отметила:

– Впервые я побывала в Абхазии, когда ваша республика праздновала 5-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Я встречалась с Первым Президентом Владиславом Ардзинба в Гагре. И я влюбилась в вашу страну. И ежегодно два-три раза приезжаю в Абхазию, участвую в фестивалях, проявляю инициативу по подготовке новых культурных проектов. Стараюсь, чтобы связь между нашими народами никогда не нарушалась. Нынешняя поездка состоялась благодаря нашему Президенту Анатолию Бибилову. Никогда не должна нарушаться связь поколений. Вскоре у нас в Цхинвале должны состояться Дни абхазской культуры, проведём и фестиваль эстрадной музыки.

Встреча с детьми из Южной Осетии

Президент РЮО Анатолий Бибилов встретился с детьми из Южной Осетии, отдыхающими в Абхазии. Директор Цхинвальской школы №1 Русудан Гобозова рассказала о том, как была организована поездка детей в Абхазию:

– Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц был в Южной Осетии на инаугурации Президента Южной Осетии, – сказала она. – Мы тогда пригласили всю абхазскую делегацию в нашу школу. Дети очень тепло приняли Премьер-министра, а он, в свою очередь, пригласил детей в Абхазию на отдых. Нам очень приятно, что нас так тепло приняли, создали все условия для незабываемых каникул.

Анатолий Бибилов, обращаясь к детям из Осетии, подчеркнул:

– Главное, чтобы вы были довольны, полюбили Абхазию, познакомились со своими сверстниками и поддерживали с ними связь.

Официальные лица Южной Осетии специально для газеты «РА»

Министр иностранных дел РЮО Дмитрий Медоев:

– На протяжении 40 лет я ежегодно бываю в Абхазии. Мы – два братских народа, и это заложено нашими предками, бок о бок боровшимися против внешних врагов за свободу и независимость. В 2008 году, наконец, мы добились многолетней мечты. Этот год был для нас годом величайших потерь, но и годом величайших приобретений. Мы никогда не забудем наших братьев и сестёр, которые боролись за свободу, были репрессированы, погибли на войне, отдали свои жизни ради спокойной жизни на нашей земле. Благодаря им мы строим своё молодоё государство. Сегодня мы заявляем о нашей республике на консультациях в Женеве. Эта международная площадка единственная, на которой стороны могут излагать и защищать свои интересы. К большому сожалению, наши мнения пока игнорируют в европейских организациях. Но это и для них не совсем хорошо, потому что они нас не видят, не работают с нами. Женевские консультации, безусловно, нужно вести, так как все усилия, которые направлены сегодня на укрепление мира, необходимо использовать. Мы будем работать и в Женеве, и на других международных площадках, и в неправительственном секторе. Только тогда достигнем результата.

Генеральный прокурор РЮО Уругмаз Джагаев:

Генеральная прокуратура нашей республики на профессиональном деловом уровне развивает отношения с Генеральной прокуратурой Республики Абхазия. Ранее совместных проектов у нас не было. Я думаю, что после этой встречи мы совместно будем прорабатывать несколько аспектов сотрудничества. Считаю также необходимым расширение полномочий Российской стороны на территории наших республик и наших полномочий на ее территории. Это касается подписания и ратификации Договора «О взаимопомощи по уголовным делам», который вступил в силу 14 октября 2014 года. И нам необходимо эти документы переработать для более эффективного взаимодействия. Нам хочется, чтобы в нашем обществе было спокойно, преступлений было меньше, но не всегда так получается. Хотя гражданских дел у нас больше, чем уголовных. Это говорит о стабильности в обществе. И цель нашей деятельности состоит в том, чтобы все вопросы, которые возникают, разрешались цивилизованным путем.

Председатель КГБ РЮО Виктор Шаргаев:

Проблемы КГБ Республики Южная Осетия и СГБ Республики Абхазия одни и те же. К сожалению, у нас есть общий враг, который не хочет выстраивать добрососедские отношения, не хочет признавать нас как самостоятельные государства. Он видит территории Южной Осетии и Абхазии как территории Грузии. В Грузии не видят людей, которые живут на этой земле, не хотят считаться с их обычаями, языком, желаниями. Эти проблемы для нас одинаковы, мы должны защищать свой народ, республики, границы. Хотя на сегодняшний день, я считаю, власти Грузии весьма прагматичны, им война не нужна. Другое дело, что они не знают, как выстроить отношения с нашими народами. Пройдет время, и я думаю, что они сами созреют для подписания с Абхазией и Южной Осетией мирного договора.

С Республикой Абхазия у нас налажены связи, обмен информацией, мы делимся общими проблемами, помогаем друг другу. При необходимости мы готовы сотрудничать более тесно.

Публикацию подготовили Русудан БАРГАНДЖИЯ и Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 72Выпуск: 3533Рубрика: политикаАвтор: Публикацию подготовили Русудан БАРГАНДЖИЯ и Эсма АРДЖЕНИЯ