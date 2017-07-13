УДАЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НАШИХ САМБИСТОВ

Спорт

В столице Арцаха Степанакерте прошел VIII Международный турнир по самбо, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза летчика Нельсона Степаняна, в котором принимали участие более 250 спортсменов из России, Армении и Арцаха. Впервые официальное приглашение получили и абхазские спортсмены.

Как сообщил старший тренер по борьбе самбо Роберт Новоян, Нельсон Степанян был родом из Арцаха, но турнир долгое время проводился в Армении. Недавно было решено проводить турнир в Степанакерте.

Р. Новоян рассказал о том, как команда из Абхазии получила приглашение на турнир: «Два года подряд на турнир по самбо в Абхазию приезжала сборная команда Арцаха, от руководителей которой мы и получили приглашение».

По словам тренера, поездку профинансировали Армянская община Абхазии, и президент Федерации самбо РА Михаил Чалмаз: «Этот турнир не был включен в календарный план, поэтому пришлось искать спонсоров».

Р. Новоян отметил, что наши спортсмены выглядели достойно: «Сабри Бигвава и Артем Бедикян провели по три схватки. Хотя Сабри последнюю схватку за выход в полуфинал проиграл, но заслужил специальный приз «За волю к победе». Артем стал вторым призером».

«Нам был оказан прием на высшем уровне. Мы остались на учебно-тренировочный сбор. В перерыве между сборами нам показывали достопримечательности республики», – сказал Новоян.

Номер: 73Выпуск: 3534Рубрика: спортАвтор: Соб. инф.