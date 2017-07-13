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УДАЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НАШИХ САМБИСТОВ
Спорт
В столице Арцаха Степанакерте прошел VIII Международный турнир по самбо, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза летчика Нельсона Степаняна, в котором принимали участие более 250 спортсменов из России, Армении и Арцаха. Впервые официальное приглашение получили и абхазские спортсмены.
Как сообщил старший тренер по борьбе самбо Роберт Новоян, Нельсон Степанян был родом из Арцаха, но турнир долгое время проводился в Армении. Недавно было решено проводить турнир в Степанакерте.
Р. Новоян рассказал о том, как команда из Абхазии получила приглашение на турнир: «Два года подряд на турнир по самбо в Абхазию приезжала сборная команда Арцаха, от руководителей которой мы и получили приглашение».
По словам тренера, поездку профинансировали Армянская община Абхазии, и президент Федерации самбо РА Михаил Чалмаз: «Этот турнир не был включен в календарный план, поэтому пришлось искать спонсоров».
Р. Новоян отметил, что наши спортсмены выглядели достойно: «Сабри Бигвава и Артем Бедикян провели по три схватки. Хотя Сабри последнюю схватку за выход в полуфинал проиграл, но заслужил специальный приз «За волю к победе». Артем стал вторым призером».
«Нам был оказан прием на высшем уровне. Мы остались на учебно-тренировочный сбор. В перерыве между сборами нам показывали достопримечательности республики», – сказал Новоян.
Номер: 73
Выпуск: 3534
Рубрика: спорт
Автор: Соб. инф.