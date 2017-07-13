ПОЛНАЯ ТЕМНОТА?

Предположение

Астрономы из NASA выступили с сенсационным заявлением: Земля на 15 дней погрузится в полную темноту начиная с 15 и заканчивая 29 июля 2017 года.

Глава NASA Чарльз Болден предоставил администрации президента США документ на тысячу страниц, в котором подробно описываются причины и последствия этого события. Все дело в том, что в период 15-29 июля произойдет уникальное астрономическое явление – параллелизм Венеры и Юпитера, в результате которого расстояние между ними сократится до 1 градуса. Венера будет отражать солнечный свет в 10 раз сильнее Юпитера, и ее свет нагреет газы Юпитера, выпустив в космос беспрецедентное количество водорода. И когда это водородное облако дойдет до Солнца, на его поверхности произойдет мощный взрыв, в результате которого температура Солнца поднимется до более чем 9000 градусов по Кельвину. После чего наше светило изменит свет с красно-желтого на синий. Чтобы вернуть себе нормальную температуру, Солнцу понадобится две недели, которые и пройдут в указанный период с 15 по 29 июля 2017 года.

Без сомнения, этот космический процесс ощутят на себе все люди Земли. Солнце, хоть и станет светить значительно слабее, будет извергать гораздо больше тепла, что сильно повысит температуру на нашей планете. NASA ожидает, что температурное колебание не превысит 13 градусов по Цельсию, но точные расчеты сделать пока не может. По внешним признакам потускнение солнечного света будет напоминать двухнедельную полярную ночь, только с резким повышением температуры. Даже если NASA не ошибается в своих расчетах, такое резкое повышение температуры грозит чудовищными природными катаклизмами – таянием льдов в холодных регионах, в результате чего резко повысится уровень мирового океана и большинство прибрежных городов будет затоплено, и страшной жарой в экваториальной зоне, где люди рискуют быть буквально поджаренными заживо.

Специалисты из НАСА не способны на 100% предсказать последствия того, что произойдет после того, как Солнце станет светить тускнее. Также они не могут дать гарантию, что наше светило вообще восстановит свой естественный уровень яркости. Но они советуют не паниковать, поскольку Земля уже неоднократно переживала такие события, правда забывают добавить, что каждое из них сопровождалось наступлением ледникового периода на десятки тысяч лет. Кроме этого, неоповещение общественности приводит к мысли, что НАСА как обычно что-то скрывает и недоговаривает, а может, и попросту обманывает.

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От редакции: Есть мнение, что даже солидные ученые и крупные специалисты ошибаются в своих гипотезах. В этом население планеты не раз убеждалось за последние 100 лет. А значит, сенсационные 15 июльских дней пройдут как обычно – в трудах и заботах, и с обыкновенной космической сменой дня на ночь, и наоборот. НАСА – это авторитет, но даже им не дано обладать полной информацией о делах Всевышнего, которые, как правило, направлены во благо человечества. Главное, чтобы люди не возомнили себя сильнее природы, космоса и не навредили бы своими неадекватными действиями нашей планете.

Номер: 73Выпуск: 3534Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета