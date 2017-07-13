МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ФОРУМ, СБЛИЖАЮЩИЙ НАРОДЫ

Одна из актуальнейших проблем перед человечеством сегодня – это установление взаимопонимания и единства между странами и народами мира. Именно на эту цель направлен Международный проект «Диалог национальных литератур», реализуемый Краснодарской краевой юношеской библиотекой имени И.Ф. Вараввы с 2007 года.

Развивая международное сотрудничество и укрепляя межнациональные связи, библиотека с 2015 года провела большую работу по подготовке и проведению нового этапа «Диалога национальных литератур», который призван популяризировать литературы разных народов, отражающую особенности национального менталитета.

В 2016 году «Диалог» был посвящен теме любви в произведениях национальной художественной литературы стран, библиотеки которых изъявили желание участвовать в реализации проекта. Это ГУ «Национальная библиотека Республики Абхазия имени И.Г. Папаскир» (Республика Абхазия), ГУ «Национальная библиотека Армении» (Республика Армения), ГУ Восточно-Казахстанская областная детско-юношеская библиотека (Республика Казахстан), ГУ Краснодарского края «Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы» и библиотеки муниципальных образований Краснодарского края (Российская Федерация).

24 октября 2015 года в городе Сочи библиотеки подписали соглашение о проведении в рамках международного проекта «Диалог национальных литератур» библиотечного Интернет-форума «Любовь – поэзия и солнце жизни» (далее – Интернет-форум).

Основная идея Интернет-форума, заложенная её организаторами, руководителями Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы – директором Ю.А. Нардид и зам. директора Л.И. Филлиповой, – представить культуру в целом и книгу как одно из высших достижений человечества.

Проект способствует выполнению задач по содействию поддержания национального многообразия, развития взаимопонимания между народами, объединения во имя мира и процветания.

Реализация проекта в Интернет-пространстве позволила привлечь к участию в нем молодежь и сделать результаты проекта доступными самому широкому кругу пользователей во всех странах.

Основными мероприятиями Интернет-форума стали конкурсы в следующих номинациях: «Молодой читатель», «Молодой автор», «Библиотекарь».

В номинации «Молодой читатель» в рамках проекта был проведен конкурс по созданию бук-трейлеров тематикой «Всё начинается с любви».

В номинации «Молодой автор» – конкурс стихов и рассказов о любви, созданных молодыми начинающими авторами стран-участниц проекта.

В номинации «Библиотекарь» – конкурс на лучший сценарий библиотечного мероприятия, целью которого является популяризация в молодежной среде произведений национальных авторов о любви.

Все работы по трем конкурсам были выложены на сайт Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы, видеозаписи буктрейлеров располагались на Youtube.

Литература не знает границ, она раскрывает особенности ее национального характера, примером чему послужил тот интерес, который был проявлен к произведениям стран-участниц конкурсов (России, Абхазии, Армении, Казахстана).

У читателей каждой страны-участницы была возможность соприкоснуться с теми или иными произведениями авторов четырех стран. Немалый интерес был проявлен и к абхазской литературе, тому подтверждение – буктрейлеры и сценарии, составленные молодыми читателями и библиотекарями стран-участниц на произведения абхазских классиков и молодых авторов.

Сценарии:

• «Горит огонь нетленный...» Л.В. Блиновой – составлен по творчеству Дмитрия Иосифовича Гулиа.

• «Вдохновенные строки любви» С. В. Кравцовой по произведениям абхазских поэтов – послужил приобщению читателей к ценностям национальной культуры абхазов.

• «Чарующие струны абхазской поэзии» Т.А. Богдановой – вызвал интерес у молодежи стран-участниц конкурса к абхазской поэзии.

• «Птиц выпускаю из своей груди» А.Г. Гунько – посвящен начинающему поэту О.В. Маргания, зверски убитому во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

• Литературно-тематический час, составленный Е.С. Ковтуновой по творчеству Ф.А. Искандер, русского писателя, певца Абхазии, классика мировой литературы.

По номинации «Молодой читатель» составлены буктрейлеры по абхазской литературе следующими читателями:

• «Все начинается с любви» А.А. Буглак – по сборнику стихов Олега Маргания «Убитая птица».

• «Абхазская поэзия» О.С. Симанцовой.

• «Абхазская поэзия» Е.В. Поповой.

• «Я люблю тебя, мама» по произведению Леварсы Квициниа «Стихи матери» В. Гудковой (Республика Казахстан).

• «Завораживающий мир поэзии Лейлы Пачулия» Е. Глушко по сборнику стихов Лейлы Пачулия «Одолень-трава».

• «Все начинается с любви» В.Колесниковой по творчеству Саиды Делба, погибшей во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

В свою очередь, читательницей из Абхазии Мадиной Шушания на конкурс в номинации «Молодой читатель» был представлен бук-трейлер по произведению А. Грина «Алые паруса», который занял 1-е место.

На конкурсе «Молодой автор» была отмечена за цикл стихов на русском языке и молодая абхазская поэтесса Милана Габелия.

Такого масштаба и с такой формой работы Национальная библиотека РА до этого не соприкасалась. Но благодаря новаторскому подходу руководителя НБРА Бориса Шаликовича Чолария ко всем новшествам и умению воплощать их в жизнь состоялось успешное участие в данном Интернет-форуме.

Завершающее действие Интернет-форума 2016 года сопровождалось театрализованным представлением, организованным Министерством культуры и Краснадарской краевой юношеской библиотекой в помещении «Ростелекома», что позволило организовать телемосты между странами-участницами. Здесь присутствовали представители Министерства культуры Краснодарского края, кубанские писатели и деятели культуры и искусства, представители из Абхазии – директор Национальной библиотеки Б.Ш. Чолария, поэтесса, лауреат Государственной премии им. Д. Гулиа Гунда Сакания и призер номинации «Молодой читатель» Мадина Шушания. «Спутник Абхазии» обеспечил возможность виртуального участия в итоговом заседании праздника культуры.

Сегодня уже можно сказать, что «Диалог национальных литератур» с участием абхазских читателей и библиотекарей удачно состоялся, и его продолжение следует.

В 2017 году в рамках диалога мы принимаем участие в Евразийском библиотечном Интернет-форуме «Молодежь и книга за мирное будущее», который приурочен к XIX фестивалю молодежи и студентов.

Предлагаемая тема Интернет-форума сегодня актуальнейшая – угрозам человечеству молодежь противостоит единым фронтом в борьбе за мир.

Интернет-форум проводится в трех номинациях: «Молодой читатель», «Молодой автор», «Библиотекарь». В номинации «Молодой читатель» проводится конкурс буктрейлеров – «Книга, ты посланец мира» по художественным произведениям антивоенной тематики, представленным странами-участницами. Для участия в этой номинации нами произведен отбор следующей литературы. Все они отражают трагические страницы истории абхазского народа:

1. Баграт Шинкуба. «Последний из ушедших».

2. Адиле Аббас-оглы. «Не могу забыть».

3. «Тот, который прикрывал» – сборник рассказов ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов (составитель – Р. Е. Аджинджал).

4. Алексей Аргун. «Абхазия: Ад в Раю. Беседы с погибшим сыном Баталом».

5. Мушни Папаскири. «Несгибаемый Эшсоу».

Конкурс стихов и рассказов «Любовь к Отечеству совместима с любовью ко всему миру» проводится в номинации «Молодой автор».

Конкурс электронных книжных выставок «Благословенны миротворцы на земле» проводится в номинации «Библиотекарь».

Надеемся, что молодежь Абхазии не останется равнодушной к этому проекту и примет в нем активное участие. За справками обращаться в ГУ «Национальная библиотека им. И. Г. Папаскир» и на сайт организатора ГБУК «ККЮБ» http://krkrub.kubannet.ru

Номер: 73Выпуск: 3534Рубрика: обществоАвтор: Национальная библиотека Республики Абхазия имени И.Г. Папаскир