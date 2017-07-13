ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА ФЕСТИВАЛЯ – АЛИСЕ ГИЦБА

На днях в Монте-Карло состоялся IV фестиваль русского искусства и кино, который проводится с целью ознакомления жителей княжества с культурной жизнью России.

Партнером фестиваля выступает Благотворительный фонд Принца Альберта II.

Ежегодно президент продюсерской компании «EventArt» Марина де Квирини-Сычева вручает приз за продвижение русской культуры и искусства в Европе. В разные годы специальными гостями и призерами фестиваля становились: Карен Шахназаров, Николай Бурляев, Елена Захарова, Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева и многие другие. В этом году награды получили народная артистка России Ольга Погодина и продюсер Алексей Пиманов, а также режиссер фильма «Повелители снов» Ирина Багрова и глава Департамента по туризму и конгрессам Монако Гийом Роуз.

Церемония закрытия фестиваля завершилась блистательным выступлением солистов Московского музыкального театра «Геликон-Опера» Алисы Гицбы и Дмитрия Хромова.

За продвижение русской культуры и искусства в Европе наша соотечественница получила почётную награду фестиваля.

Подготовил Олег ЛАКОБА

Номер: 73Выпуск: 3534Рубрика: обществоАвтор: Подготовил Олег ЛАКОБА