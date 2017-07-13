ЛЮДИ И ДЕНЬГИ. БАНКИ И БАНКОМАТЫ…

На совместный конкурс Союза журналистов РА и Национального банка РА

В последнее время в нашу газету стали часто обращаться люди, жалующиеся на плохую работу банкоматов, на то, что получать собственные деньги с введением карты «Апра» стало проблематичным. Да и мы, журналисты газеты, сами сталкиваемся с этим. Чтобы разобраться в ситуации, мы решили обратиться к председателю Национального банка Республики Абхазия Б.Барателия.

Первый вопрос Беслану Владиславовичу был такой:

– В народе уже не первый месяц говорят: в республике нет денег. Дескать, Россия не даёт, государство не зарабатывает. Тем не менее идет интенсивное строительство, люди покупают дорогие вещи, недвижимость. Работают ли какие-то денежные схемы, которые не контролируются?

– Абхазия не имитирует собственную валюту, она пользуется российским рублём в качестве официального расчетного средства, и, соответственно, объем предложения денег в экономике, в том числе объем наличности, которая обращается в нашей стране, не зависит от политики Национального банка. В таких странах, как Абхазия, которая использует в качестве основной валюты валюту другой страны, количество денег, которое находится в экономике, зависит исключительно от сальдо платежного баланса. В связи с тем, что в этом году у нас финансирование из Российской Федерации по линии Инвестпрограммы началось ближе ко второму полугодию, по сравнению с предыдущим годом…

– Чаще всего так и происходит ежегодно...

– Нет, в прошлом году раньше, уже весной началось финансирование. Из-за отставания в финансировании по линии Инвестпрограммы приток денег в экономику уменьшился в сравнении с притоком прошлого года. И в результате наметилось уменьшение объема денежной массы, которая обращается в экономике.

Недавно в Москве состоялось заседание Межправкомиссии, были подписаны документы, и поэтому надеемся, что в соответствии с этим начнется интенсивное финансирование по линии Инвестпрограммы. Это с одной стороны. С другой стороны – впереди нас ждет курортный сезон, который обычно способствует увеличению притока денег в Абхазию. Эти два фактора приведут к деловой активности в стране.

– О денежных схемах, которые не контролируются, можете рассказать?

– В экономике существуют отношения между хозяйствующими субъектами, которые проходят через банковскую систему. И в то же время существуют внебанковские отношения. Поэтому те объемы операций, которые проходят мимо банков, мы, естественно, не видим и не контролируем.

– Это так и будет продолжаться?

– Я сейчас не буду говорить о теневой экономике.

По законодательству у нас индивидуальные предприниматели имеют право работать, заниматься бизнесом без открытия счета в банке. Например, занимаются мелкой торговлей, но выручка не известна банкам.

– Налоги они же платят?

– Безусловно, платят, поскольку состоят на учете в качестве индивидуальных предпринимателей. И как правило, оплачивают спецналог. Именно поэтому банки и не следят за их деятельностью, мы и не должны следить, это задача налоговых органов.

– Пенсионеры в районах и селах пользуются картой «Апра»? И какой процент госучреждений в Абхазии перешел на карточную систему?

– Мы интенсивно реанимируем «Апру», перевели почти всех пенсионеров, за исключением Ткуарчалского района, на карточную систему. В Галском районе заканчиваем этот процесс, то есть до 55 тысяч пенсионеров уже получили карту «Апра». Помимо этого подавляющая часть бюджетников перешла на банковские карты, и сегодня в Абхазии в целом около 70 тысяч человек пользуются картами «Апра». Безусловно, этот процесс идет сложно, и тому есть объективные и субъективные причины. Сегодня банковская карта является главным образом инструментом обналичивания денег. Во всем мире и в России карта – это уже инструмент платежа с целью приобретения товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, и поэтому когда там идет финансирование через карточки, люди, как правило, не бегут к банкоматам снимать эти деньги.

– Но мы бежим к банкоматам…

– В развитых странах и инфраструктура развита, почти в любой маленькой точке существует пос-терминал, где владелец карточки может расплачиваться за товар или услугу. Мы, к сожалению, до этого еще не дошли. И не хочется в этом винить коммерческие банки, потому что это дорогое удовольствие. Хотя процесс идет, сегодня по Абхазии точек, где можно расплачиваться карточками, более 800.

– Тоже немало.

– Тоже немало, но для того чтобы клиент мог повсеместно расплачиваться с помощью карты, по стране нужны несколько тысяч пос-терминальных устройств. Каждое устройство стоит от 300 до 500 долларов. И если поставить задачу обеспечить все торгово-сервисные предприятия Абхазии пос-терминальными устройствами, то речь пойдет о сумме в 150 – 200 миллионов рублей. К сожалению, наши банки и банковская система не настолько богаты, чтобы позволить себе единовременно потратиться и выделить такую сумму.

Но наблюдается и положительная тенденция – каждый месяц увеличивается число граждан Абхазии, расплачивающихся картой «Апра» в торговых точках, ресторанах, кафе и т.д. И объем операций по оплате через карточки «Апра» по сравнению с прошлым годом увеличился в 15 раз. Пользуясь случаем, напомню еще раз, что при оплате карточками проценты не снимаются, то есть человек платит столько, сколько стоят товары и услуги.

Еще года два назад объем российской пенсии, который поступал к нам в Абхазию, составлял около 180 миллионов рублей в месяц, и в силу того, что не было карточек и банкоматов, пенсия выдавалась в течение трех – четырех недель и, если помните, по алфавиту. В какие-то числа получали люди с фамилией, начинающейся на букву А, потом на Б и В и т.д. И получалось, что твоя пенсия пришла, а пользоваться ею не можешь, потому что твоя фамилия начинается, скажем, на Я, и ты мог подойти за пенсией только через 20 дней. Сегодня Российская Федерация увеличила размер пенсий, и объем денег, который поступает в Абхазию, превышает 300 миллионов рублей. Плюс абхазская пенсия, которая составляет около 70 миллионов рублей в месяц, плюс пособия… Все вместе это около 400 миллионов рублей в месяц. То есть 400 миллионов рублей мы закидываем единовременно на карточки пенсионеров Абхазии. Это 18-е число каждого месяца, как мы определили. Если этот день попадает на выходной, то мы закидываем на карточки в следующий рабочий день. Например, в июне 18-е число падало на воскресенье, и мы закинули на карточки деньги 19 июня. Закинули сразу все 400 миллионов.

Безусловно, сложно такую наличность собрать, но тем не менее мы стараемся удовлетворять потребности пенсионеров. И как показывает практика, в течение трех дней снимается половина суммы.

– Мне кажется, что в Сбербанке в Сухуме, например, специально закрывается банкомат, потому что не все пенсионеры могут им пользоваться, и чтобы они его не сломали, пенсию выдают с помощью операторов в кассе.

– Да. Кому-то удобно получать самому свои деньги, но многие пенсионеры действительно не умеют пользоваться, поэтому мы оставили такую возможность – получать, как раньше, через кассу.

– Почему все-таки иногда не бывает денег в банкоматах? Это вина самих банков?

– Это вопрос к коммерческим банкам, безусловно, но я обращаю внимание вот на что. В городе Сухуме установлено около 50 банкоматов, и не всегда коммерческие банки могут их все заправить наличностью. Да, бывают моменты, когда человек подходит к банкомату, а денег в нём нет, или это устройство перестает работать. Однако есть понятие инкассация. То есть идет сигнал в коммерческий банк, что наличность закончилась, и через определенное время её подвезут.

Чтобы люди имели возможность снимать деньги круглосуточно, как правило, коммерческие банки держат заполненными наличностью свои центральные банкоматы. Например, если на Маяке, в Новом районе, на Турбазе банкоматы не работают или в них нет наличности (это может быть выходной день, когда банк не работает, поэтому навряд ли банкомат пополнят), то тогда можно обратиться в центральный банкомат, который, как правило, установлен у входа в коммерческий банк и работает круглосуточно.

– Почему много бэушных банкоматов (часто наблюдается их техническая неисправность) и какова стоимость новых аппаратов?

– Мы хотим, чтобы всегда было хорошо. Но мы не можем обязать коммерческие банки покупать новые банкоматы, потому что их цена может доходить от 10 – 15 тысяч долларов до миллиона рублей. Это дорогое удовольствие. Поэтому часто коммерческие банки приобретают подержанные, которые стоят 100 – 150 тысяч рублей.

– Почему в банках без охоты обслуживают клиентов, желающих снять деньги по карточкам не в банкомате, а непосредственно в кассе банка?

– В этом случае надо обращаться к руководителю коммерческого банка с претензией по поводу качества обслуживания.

– Вы сказали, что почти все уже переходят на карточную систему. Какое-то ускорение процесса возможно, чтобы завершить его окончательно?

– Мы уже находимся на завершающей стадии. Подавляющее большинство пенсионеров, как я уже сказал, перешло на карты «Апра». За это лето переведем Ткуарчал и Гал, а госучреждения – большая часть уже переведена.

– Кто, помимо госучреждений, может работать по карточной системе?

– Есть индивидуальные предприниматели, физические лица. Если пенсионеры и работники госучреждений по карте «Апра» обслуживаются бесплатно, за них платит государство, то физические лица и индивидуальные предприниматели, приобретая карту «Апра», должны обслуживать её за свой счёт. В этом разница.

– За пределами Абхазии действует карта «Апра»?

– Нет.

– У нас могут появиться иные внутренние карточки, по которым можно обслуживаться в других странах?

– Нет. В одной стране бывает максимум одна карта. В России сейчас делается «Мир», а «Виза» и «Мастер-карт» – международные платёжные системы.

– Могу я приобрести карту «Виза» в Абхазии?

– Нет. Только в России. Потому что абхазские банки «Визу» выдавать не могут. Но использовать можете, открыв счет в любом российском банке. Все карты, которые работают по всему миру, обслуживаются и в Абхазии. В России тоже работают все международные карты, а национальную карту – «Мир» – только сейчас вводят. После санкций, объявленных Западом.

– Мы раньше России ввели национальную карту, получается?

– Конечно. Но мы никогда не можем стать такими, как «Виза», как «Мастер-карт» и как «Мир». Карта картой, банкомат банкоматом, но функционал, который за этим стоит, затраты несоизмеримы с нашими ресурсами, это дорогое удовольствие.

– Оправданы затраты на нашу карту «Апра»?

– Пока еще нет. Пока мы находимся на этапе инвестирования. Больше вкладываем, чем получаем.

– Для развития банковской системы Абхазии мы несколько лет тому назад получили российские деньги в 600 миллионов рублей. На что они были направлены? На национальную карту?

– Из них100 миллионов рублей были пущены на развитие «Апры».

– На одном из заседаний сессии Парламента вы говорили о коротком сроке пользования карточками. Что придет им на смену?

– Это будут бескартовые технологии. Например, сейчас уже есть электронные карты вместо пластиковых карт, все платежи через мобильный телефон могут осуществляться…

– Усложнило ли работу банков появление казначейства? Что работу бухгалтеров усложнило – знают все… хотя что-то уже отрегулировано.

– Нам стало проще работать. Раньше очень много задач, которые решает казначейство, решалось в Нацбанке.

– Какие, например, задачи?

– Контроль, договоры. У нас сейчас только один счет казначейства, все другие счета закрылись.

– А что раньше вместо единого счета казначейства было у вас? Все счета всех предприятий и организаций? И вы проверяли движение денежной массы?

– Проверяли все основания для того, чтобы снимать денежную массу, осуществлять платежи… Сейчас этим не занимаемся.

– Насколько хватит той массы денег, которая сегодня имеется в казне, для выплаты пенсий, зарплаты, социальной помощи? Ведь они часто задерживаются на два – три дня.

– Я приведу вам пример. Идет выдача пенсий. И мы же хотим, чтобы не было очередей, чтобы человек пришел и взял сразу деньги?! Но для этого пенсия должна равномерно выдаваться в течение месяца. А для того, чтобы люди пришли после 18-го числа и спокойно взяли деньги, по городу Сухуму должно быть открыты до 20 – 30 отделений Сбербанка или поставлено несколько сот банкоматов. Да, можно это сделать, можно вложиться, потратив сотни миллионов рублей, и тогда 18-го все пенсионеры придут и в один день снимут все 300 миллионов. Но зато 29 следующих дней месяца всё будет пустовать. Мы не можем пенсионеров призывать не торопиться и приходить через два или три дня. Когда по алфавиту было, о чем я уже сказал, давок таких в очередях не было, но люди и получали пенсию с большими задержками. В принципе сейчас ажиотаж только в первые три дня и происходит. После можно приходить и спокойно снимать деньги. Когда некоторые говорят, что уже целый месяц не могут снять деньги, становится смешно. Это как можно умудриться за целый месяц не снять своих денег?! Даже если ты живешь в самой отдаленной деревне, можно попросить кого-то или самому приехать к действующим круглосуточно дежурным или другим банкоматам.

Я скажу и о другом: меньше 15 миллионов рублей в банкоматах Сухума никогда не лежит. Может быть, что какой-то конкретный банкомат не работает, в каком-то закончилась наличность, но меньше 15-ти в целом не бывает и не бывало. Поэтому тот, кто хочет снять деньги, снимет.

Понятно, что всегда хочется подойти к ближайшему банкомату и снять деньги, но такого и в России не бывает. И там банкомат может не работать, и очереди могут быть.

Но мы отличаемся тем, повторюсь, что для нас сегодня карта существует в первую очередь для обналички денег. А в России и других странах банкомат – дополнительная опция, то есть 90% трат человек осуществляет через карточки и только 10% он обналичивает. У нас из-за того, что пенсия невысокая, люди очень нуждаются, они, естественно, пытаются экономить, товары, как правило, покупают на рынках, где они дешевле.

– Сейчас вы перестали выдавать кредиты держателям карты «Апра» из-за отсутствия наличности, как говорят.

– Потребность в кредитах оказалась колоссальной. К сожалению, Абхазия не обладает таким количеством свободных ресурсов, чтобы предоставлять кредиты всем желающим. Поэтому мы в Нацбанке решили сделать кредитование социально направленным, то есть чтобы не пять – десять крупных предпринимателей взяли по 10 – 15 миллионов, а дать эти деньги в кредит простым людям, а это в большинстве пенсионеры и бюджетники. И на сегодняшний день кредиты получили более 4 000 человек. На такое кредитование Нацбанк выделил 200 миллионов рублей. Это немалые средства.

– Какую сумму выдаете?

– Шесть пенсий, шесть зарплат – всегда индивидуально, в зависимости от того, какого размера доходы. Кредит выдается на год, возврат идет по ползарплаты или по полпенсии. В данный момент у нас исчерпались свободные ресурсы, но мы будем их накапливать, и как только накопим очередной объем средств, запустим второй этап программы. Думаю, что не меньшее число людей обратится к нам за этой услугой.

– А возврат кредита какой?

– Идеальный. Потому что получение кредита возможно только при наличии поручителя. Если даже что-то произошло с заемщиком – умер, уехал, уволился – всякое бывает, то сумма списывается с поручителя.

– Какой процент кредитования?

– Два процента в месяц, или 24 процента годовых. Для бизнеса это, безусловно, высокая ставка процентов, но для потребительского кредитования является низкой. Раньше практиковались и пять, и десять процентов.

Интервью брала Заира ЦВИЖБА

Номер: 73Выпуск: 3534Рубрика: экономикаАвтор: Заира ЦВИЖБА