НАЦИОНАЛИЗМ НЕ ПРИЕМЛЕМ НИГДЕ

Во всем мире от него исходят войны и прочая дикость. А у нас в Абхазии тем более его не должно быть, потому что мы – многонациональная страна.

Никто не вправе по национальному признаку кого-то обвинять, унижать. Уважение заложено в нашем менталитете, в народе. Уверен, что национализма в больших масштабах нет в нашем обществе. Но отдельные его проявления случаются, и, глядя на реакцию обычных людей, я вижу, что народ его не приемлет.

Когда люди перестают друг друга понимать только потому, что они говорят на разных языках или поклоняются разным богам, приходят войны и разруха.

Государство нельзя считать состоявшимся, если существует национализм.

Я – армянин. В годы войны вместе со многими взял оружие в руки и встал на защиту Абхазии, нашей Родины. Кто-то погиб, кто-то выжил.

Мы все дышим одним воздухом, и в наших жилах течет одна кровь!

Сергей МАТОСЯН, Герой Абхазии, командир Сухумского батальона

Номер: 73Выпуск: 3534Рубрика: политикаАвтор: Сергей МАТОСЯН, Герой Абхазии, командир Сухумского батальона