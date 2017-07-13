ПРЕЗИДЕНТ РА Р. ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ПЕТРА КАЗАНБА С 80-ЛЕТИЕМ

Юбилей

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил с 80-летним юбилеем начальника общего отдела Управления геологии, геодезии и картографии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени Петра Казанба.

Р. Хаджимба отметил большое значение профессиональной деятельности юбиляра в развитии государства.

«То, что вы делали для становления нашего государства еще в советское время, сегодня дает свои результаты. Есть еще много дел, которые нужно продолжить молодым, именно вы дали возможность молодежи продолжать дело, начатое вами. Большое вам спасибо», – подчеркнул Президент.

Рауль Хаджимба пожелал юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в воспитании молодежи.

Со своей стороны Петр Казанба сказал: «Это наш долг. Каждый должен делать то, что в силах. Молодежь стала интересоваться нашей сферой деятельности. В этом отношении есть перспектива, и мы продолжаем работу».

В заключение глава государства подарил юбиляру памятные именные часы.

Номер: 73Выпуск: 3534Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.