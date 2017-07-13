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ПРЕЗИДЕНТ РА Р. ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ПЕТРА КАЗАНБА С 80-ЛЕТИЕМ
Юбилей
Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил с 80-летним юбилеем начальника общего отдела Управления геологии, геодезии и картографии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени Петра Казанба.
Р. Хаджимба отметил большое значение профессиональной деятельности юбиляра в развитии государства.
«То, что вы делали для становления нашего государства еще в советское время, сегодня дает свои результаты. Есть еще много дел, которые нужно продолжить молодым, именно вы дали возможность молодежи продолжать дело, начатое вами. Большое вам спасибо», – подчеркнул Президент.
Рауль Хаджимба пожелал юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в воспитании молодежи.
Со своей стороны Петр Казанба сказал: «Это наш долг. Каждый должен делать то, что в силах. Молодежь стала интересоваться нашей сферой деятельности. В этом отношении есть перспектива, и мы продолжаем работу».
В заключение глава государства подарил юбиляру памятные именные часы.
Номер: 73
Выпуск: 3534
Рубрика: политика
Автор: Соб. инф.