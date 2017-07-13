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13.07.2017
Номер: 73
Выпуск: 3534
Рубрика: политика
Автор: А.М.НИКУЛЬНИКОВ, председатель Союза граждан России в Абхазии
ДОЛЖНЫ РАСКРЫТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ…
Союз граждан России в Абхазии потрясен разбойным нападением бандитов на российских отдыхающих и убийством одного из них в Гудаутском районе. Мы возмущены разгулом криминала в республике.
Почему в мирное время в нашей стране погибают люди, которые приехали отдохнуть в этот благословенный край?!
Безобразное отношение к отдыхающим в разгар летнего сезона – это удар в спину нашей маленькой республике, ее престижу и экономике.
Правоохранительные органы республики должны сделать все возможное для раскрытия данного преступления и заслуженного наказания бандитов, а также принять меры для недопущения подобных случаев.
А.М.НИКУЛЬНИКОВ, председатель Союза граждан России в Абхазии
Номер: 73
Выпуск: 3534
Рубрика: политика
Автор: А.М.НИКУЛЬНИКОВ, председатель Союза граждан России в Абхазии