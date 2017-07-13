ДОЛЖНЫ РАСКРЫТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ…

Союз граждан России в Абхазии потрясен разбойным нападением бандитов на российских отдыхающих и убийством одного из них в Гудаутском районе. Мы возмущены разгулом криминала в республике.

Почему в мирное время в нашей стране погибают люди, которые приехали отдохнуть в этот благословенный край?!

Безобразное отношение к отдыхающим в разгар летнего сезона – это удар в спину нашей маленькой республике, ее престижу и экономике.

Правоохранительные органы республики должны сделать все возможное для раскрытия данного преступления и заслуженного наказания бандитов, а также принять меры для недопущения подобных случаев.

А.М.НИКУЛЬНИКОВ, председатель Союза граждан России в Абхазии

Номер: 73Выпуск: 3534Рубрика: политикаАвтор: А.М.НИКУЛЬНИКОВ, председатель Союза граждан России в Абхазии