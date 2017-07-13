УБИЙСТВО И РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

11 июля 2017 года прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения, имевших место в районе устья реки Аапста Гудаутского района.

Согласно предварительно установленным данным, преступление было совершено 11 июля, примерно в 12.20, на берегу моря, где двое неустановленных следствием лиц в масках, вооруженные огнестрельным оружием неустановленного образца и холодным оружием – ножом, совершили разбойное нападение на группу отдыхающих из г. Москвы, временно пребывавших на территории Республики Абхазия с целью отдыха.

В результате разбойного нападения Кабанову Андрею Николаевичу, 1984 г.р., было нанесено два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Будучи доставленным в Гудаутскую центральную больницу, последний от полученных ранений скончался.

Погибшего сопровождала его семья – супруга Кабанова Наталья, 1987 г.р., с двумя детьми, 2006 и 2015 г.р., и семья Чижиковых – Николай и Наталья с двумя детьми, 2002 и 2007 г.р.

Продолжая свой преступный умысел, преступниками были похищены супруги Кабанова А.Н. и Чижикова Н.А. с детьми. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные освобождены.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление и их задержание. Проводится тщательное обследование местности.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры РА

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства жителя Москвы в Абхазии.

Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова: «По поручению руководителя ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по факту убийства на территории Абхазии гражданина России Андрея Кабанова».

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Департамент информации и печати МИД РФ на своем официальном сайте опубликовал комментарий в связи с разбойным нападением на российских туристов в Абхазии.

В комментарии, в частности, говорится:

«На российских туристов, отдыхавших в Абхазии, неустановленными лицами совершено разбойное нападение, в результате которого один из российских граждан получил смертельное ранение и вскоре скончался. МИД России выражает серьезную озабоченность в связи с произошедшим и ожидает, что правоохранительные органы Республики Абхазия в самое ближайшее время найдут и привлекут к ответственности преступников».

Номер: 73Выпуск: 3534Рубрика: политикаАвтор: Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры РА