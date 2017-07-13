ЗАЯВЛЕНИЕ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА РА ПО КРИМИНОГЕННОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ

Деятельность Министерства внутренних дел и других правоохранительных структур по борьбе с преступностью всегда вызывала справедливую критику со стороны граждан. Но в последнее время криминогенная ситуация резко ухудшилась, что не может не вызвать негативного резонанса в обществе.

Каждый день республику сотрясают сообщения о новых совершенных дерзких преступлениях. Наибольшее беспокойство в структуре правонарушений вызывает рост именно тяжких видов.

Последним громким фактом стало вооруженное разбойное нападение на туристов из РФ, произошедшее в Гудаутском районе 11 июля.

В Парламент поступают многочисленные обращения избирателей с требованием призвать к ответу руководство МВД за неспособность навести правопорядок и обеспечить безопасность граждан и гостей Абхазии.

Очевидно, что материально-техническое обеспечение правоохранительных органов оставляет желать лучшего, низкой остается заработная плата. Однако это не может быть единственной причиной провала в работе МВД. Налицо отсутствие должного контроля со стороны руководящего состава министерства за работой оперативных служб. Фактически нет скоординированной деятельности системы правоохранительных органов в целом, что сказывается на конечном результате.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия требует от руководства Республики Абхазия принятия безотлагательных мер кадрового и организационного характера для наведения правопорядка в стране.

Сухум, 12 июля 2017 года

Номер: 73Выпуск: 3534Рубрика: политикаАвтор: Сухум, 12 июля 2017 года