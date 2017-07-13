ПОПЫТКИ РАЗДЕЛИТЬ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД АБХАЗИИ ИГРАЮТ НА РУКУ НАШИМ ВРАГАМ

Заявление пресс-службы Президента Республики Абхазия

Недавно в Гагре на одном из собраний ветеранов Отечественной войны народа Абхазии прозвучали высказывания, вызвавшие широкий резонанс в нашем обществе. Они были основаны на одном из самых худших явлений цивилизации – национализме. Это та беда, которая, став государственной идеологией в некоторых странах, приводила их к краху, обрекая народы на страдания. Достаточно вспомнить ту трагедию, которая произошла в середине XX столетия, – Вторую мировую войну, в результате которой погибли миллионы ни в чем неповинных людей. Ее главной причиной стала идеология фюрера, основанная на национализме. К чему это привело, мы прекрасно знаем.

Но и в конце XX века, не учтя печальный опыт, грузинское руководство, вооружившись этой порочной идеологией, развязало войну, поставив на грань уничтожения наш народ. Только мужество и стойкость многонационального народа Абхазии, который всегда отличался национальной и религиозной толерантностью, переломили ситуацию.

Было бы огромной и непростительной ошибкой ставить знак равенства между патриотизмом и национализмом: между ними – глубокая пропасть. В первом – любовь к своей стране, во втором – ненависть ко всем другим.

Попытки разделить наш многонациональный народ играют только на руку врагам. Абхазия – наш общий дом, наша крепость и наш очаг.

Мы не дадим его разрушить изнутри.

Нам есть чем гордиться и что показать миру.

Наш народ прошел долгий путь, и этот путь отнюдь не был легким. Нас озаряла надежда на светлое будущее для наших детей, а любовь к Родине придавала нам сил.

Наша жизнь и сейчас полна испытаний. Но, вооружившись ненавистью, мы ничего не построим, а, напротив, подойдем к краю пропасти.

Этого у нас никто не допустит.

Номер: 73Выпуск: 3534Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Президента РА