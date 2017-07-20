ЗУРАБ ДЖАПУА: ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В КАВКАЗСКУЮ ФОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКУЮ НАУКУ

В последние годы кавказская филологическая наука пополнилась работами, отличающимися широтой охвата материала, новизной и глубиной аналитического подхода. К таким работам, бесспорно, относится и новый, третий по счёту, капитальный труд известного фольклориста-кавказоведа, видного специалиста в области эпосоведения и нартоведения Зураба Джотовича Джапуа «Абхазский нартский эпос: Текстология. Семантика. Поэтика», изданный в Москве, в издательстве «Наука – Восточная литература» в рамках прославленной серии «Исследования по фольклору и мифологии Востока» под грифом Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН, Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа АНА и Центра нартоведения и полевой фольклористики при АГУ. О весомости книги свидетельствует и ее презентация, проведенная на самом высоком уровне 24 мая текущего года в Москве, в рамках XXII Международной научной конференции «Славянская традиционная культура и современный мир: Образ – предмет – человек – ремесло в фольклоре и традиционной культуре», Институтом мировой литературы им. А. М. Горького РАН, являющимся альма-матер З. Джапуа и многих абхазских ученых. Авторитет З. Джапуа как разнопланового ученого-филолога в научных кругах Кавказа и в целом России весом и безупречен. Достаточно сказать, что он входит в состав редколлегии научного альманаха «Традиционная культура».

Сегодня внести нечто новое и значительное в область кавказского эпосоведения весьма сложно и ответственно, ибо кавказская «Нартиада» является объектом исследования таких маститых учёных, как В.Ф. Миллер, Ж. Дюмезиль, В. И. Абаев, Е. М. Мелетинский, Ш. Д. Инал-ипа, У. Б. Далгат, А. И. Алиева, М. А. Кумахов, Ш.Х. Салакая и др.

Однако, приступая к изучению главного героико-архаического пласта абхазской и кавказской эпической традиции, – эпоса о нартах, автор чётко определился, в каком ракурсе рассмотреть объект исследования, выделив при этом наиболее важные и новые аспекты изучения. Иначе говоря, учёный поставил перед собой задачу поистине очень сложную и архиважную: провести текстологическую работу по выявлению и сбору аудио- и видеозаписей, рукописных текстов и опубликованных материалов многочисленных вариантов абхазских нартских сказаний; сопоставить выделенные образы, сюжеты, мотивы и эпизоды с их кавказскими версиями, при этом выявляя архаическую семантику памятника на основе обрядово-мифологических данных.

В сущности, в новой книге З.Джапуа продолжает исследования, начатые им в предыдущих монографиях и статьях. В ряде случаев работа дополняет и частично привлекает эти разыскания, которые прошли здесь соответствующую доработку. Исследования, представленные в трёх частях настоящей книги, написаны в контексте единой научной концепции и на максимально широком эпическом материале, что позволило раскрыть ряд важных аспектов сюжетики, этнопоэтической константности, систематики, текстологии и историографии нартского эпоса.

Автор обладает не только полным знанием текстового материала абхазских и других национальных (абазинских, адыгских, осетинских, карачаево-балкарских и др.) версий архаических сказаний о нартах и соответствующей литературы по данной теме, но и теоретическими знаниями как в области эпосоведения, так и в области смежных с ним научных дисциплин (этнология, археология, лингвистика и т. д.).

Показательно, что материалом для монографии послужили тексты (рукописные и опубликованные), собранные со второй половины XIX столетия по настоящее время. Большое количество привлечённых для исследования фольклорных произведений составляют личные звукозаписи учёного, осуществлённые в самых разных уголках Абхазии и Турции с 1980 по 2015 годы, что является свидетельством того, что З. Джапуа прекрасно знает живую эпическую традицию. Таким образом, исследование абхазского нартского эпоса на таком высоком аналитическом уровне, с таким строгим учётом всего наличного материала, с такой систематизацией текстов и научной интерпретацией каждого сюжета, мотива и их вариантов, с таким скрупулёзным сопоставлением с их кавказскими версиями предпринимается впервые.

Подкупает в работе методика исследования, сочетающая в себе элементы историко-сравнительного и структурно-типологического анализа, аргументированность авторских выводов, исчерпывающее знание исследуемого фольклорного материала. Приятно поражает дотошность и последовательность в анализе текстов, богатая библиографическая оснащённость исследования. К принципиально важным достоинствам исследования, представляющим трудоемкую текстологическую и библиографическую работу, относятся представленные в монографии в виде приложения указатели публикаций текстов, исследований и сюжетов и основных мотивов абхазского Нартского эпоса, в которых дается исчерпывающая информация по всем текстам и сюжетам национального эпоса и опубликованным работам по нему. Во всем этом проявляется многогранность, увлекательность и в то же время академическая фундаментальность исследования.

Монография З. Джапуа «Абхазский нартский эпос: Текстология. Семантика. Поэтика», несомненно, принадлежит к достижениям кавказской фольклористической мысли. Аналитические результаты исследования обязательно будут востребованы в процессе дальнейшего изучения эпической традиции и всей фольклорной культуры не только абхазов, но и других народов Кавказа. Работа будет полезной и для студентов АГУ и высших учебных заведений Российской Федерации при прохождении спецкурса по кавказскому эпическому творчеству.

Бесспорно, доктор филологических наук, профессор, академик, президент Академии наук Абхазии, заслуженный деятель науки Республики Абхазия Зураб Джапуа за свой оригинальный труд «Абхазский нартский эпос: Текстология. Семантика. Поэтика» заслуживает присуждения Государственной премии Республики Абхазия им. Г. А. Дзидзария в области науки, к которой он представлен Ученым советом Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа АНА.

В.А. КОГОНИА, доктор филологических наук, чл.-корр. АНА, академик- секретарь АНА

Номер: 74Выпуск: 3535Рубрика: обществоАвтор: В.А. КОГОНИА, доктор филологических наук, чл.-корр. АНА, академик- секретарь АНА