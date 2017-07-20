БЕЛАЯ СМЕРТЬ ИЛИ ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО?

На заметку

Белая смерть – именно так называют соль. Но еще Плиний Старший (I в. н.э.) в книге «Естественная история» писал, что соль – величайшее лекарство.

Оказывается, если сбалансировать прием воды и соли, то можно не только не допустить развития многих заболеваний, но даже избавиться от существующих.

Запомните простой рецепт: половина чайной ложки соли и 2 литра воды в день помогут оставаться здоровыми долгое время. А вот и полезные свойства соли, которая:

– предотвращает обезвоживание и регулирует количество воды, омывающей клетки;

– снижает закисленность организма (это спасает от болезни Альцгеймера и заболеваний почек);

– помогает против астмы (выпейте пару стаканов воды, положите крупинки соли на язык, и когда они растворятся, приступ пройдет);

– спасает от стрессов и депрессий, помогает в выработке гормонов счастья (серотонина) и хорошего сна (мелатонина);

– вместе с водой помогает справиться с раком, увеличивая приток кислорода к поврежденным клеткам;

– нормализует давление. Это утверждение полностью расходится с привычными знаниями, однако именно недостаток соли провоцирует гипертонию. Без нужного количества соли вода не задерживается в организме, и тогда сосуды начинают сильно сжиматься, чтобы обеспечить циркуляцию маленького объема крови. Для снижения давления нужно выпить пару стаканов воды и положить несколько кристалликов соли на язык;

– полезна для диабетиков, так как вместе с водой сокращает поражения глазных сосудов;

– отвечает за мышечный тонус (именно поэтому одной из причин энуреза считается недостаток соли в организме);

– активно участвует в пищеварении и передаче нервных импульсов от мозга;

– облегчает сухой кашель, если ее положить на язык, а также удаляет лишнюю слизь из легких;

– некоторые специалисты считают, что остеопороз (самое распространенное заболевание костей) – это следствие недостатка воды и соли;

– сохраняет половое влечение;

– спасает от второго подбородка. Интересно, что без достаточного количества соли слюнные железы начинают работать очень эффективно, а сосуды, которые снабжают их кровью, расширяются. Постепенно влага просачивается и скапливается как раз под подбородком;

– предотвращает варикоз и появление сосудистых звездочек.

Занимаясь спортом или находясь в жарком климате, не забывайте о достаточном потреблении соли. Без нее наступает быстрое обезвоживание, и организм начинает накапливать воду. Кстати, именно из-за этого возникают отеки, появляется гипертония и развивается сердечная астма.

Номер: 74Выпуск: 3535Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета