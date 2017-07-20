ВСЕСИЛЬНЫЙ ИСЦЕЛЯЮЩИЙ СМЕХ

В РУСДРАМЕ – премьера комедии

Только с возрастом понимаешь, почему миром по-настоящему правят не монархи, не президенты, не главы мировых финансовых корпораций, а нечто бестелесное… Да, вы угадали. Миром правит смех.

Гомерический хохот соперничал с заливистым смехом до слез, а некоторые и вовсе не могли больше смеяться – смешное теснило смешное, превращаясь в настоящую пытку смехом: вот не выдержу и выбегу из зала…

Вот так уже три вечера в Русском государственном театре драмы имени Фазиля Искандера принимали премьеру спектакля «Примадонны» по пьесе современного американского драматурга Кена Людвига.

Фантастически остро и весело комедию положений поставил на сцене РУСДРАМа выдающийся мастер комедийных постановок, главный режиссер Московского театра комедии Сергей Ефремов. Костюмы и декорации создала московский театральный художник Анжелика Бажина, а световую партитуру – один из самых востребованных в России художников по свету уже знакомая нам Ольга Раввич.

Будет несправедливо, если умолчу об особой роли генерального директора театра Ираклия Хинтба – он лично выбрал эту пьесу и через знакомых театральных гуру нашел Сергея Ефремова и, более того (да простит нас Мельпомена!), Ираклий сам распределил роли, отчасти взяв на себя часть режиссерских функций.

Со дня первой читки прошло не более трех месяцев – и вот оно, триумфальное представление «Примадонн»!

Для абхазского зрителя эта комедия, хоть речь и идет в ней о людях, живущих от нас за тысячи километров и говорящих на другом языке, совершенно родная и понятная. Ведь она проникнута любовью и добром, между которыми, как это обычно бывает в жизни, непременно постарается втиснуться мистер Интрига, подстрекаемый корыстью и алчностью.

Главные роли в спектакле «Примадонны» – Джека (он же крошка Стефани) и Лео (он же красотка Максин), мечтающих о миллионах и решающихся на самую трудную в своей жизни роль, играют заслуженный артист Республики Абхазия Джамбул Жордания и Рубен Депелян.

В роли кузины героев Мэг предстает Марина Сичинава. В спектакле заняты Армен Амирбекян, Анна Гюрегян, Алина Пшеничная, Люпчо Спасов, Наталья Папаскири и Кирилл Шишкин.

Эта легкая искрометная комедия держит зрителя в волнении до последних секунд спектакля и не позволяет ни на мгновение вспомнить о чем-либо другом. В «Примадоннах» очень много света и цвета – и не только из-за ярких декораций и профессиональной работы художников. Это живые, разбуженные талантливым спектаклем краски наших собственных чувств.

Не случайно очень многие зрители, выходя из зала, восклицали: «Это как раз то, чего нам так не хватало!» или «Как давно мы не смеялись от души!».

Проснувшись на следующее после премьеры утро, я почувствовала на себе воздействие волшебной терапии смеха – ощущение жизни было удивительно светлым и радостным, какое бывает только в двадцать лет.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 74Выпуск: 3535Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА