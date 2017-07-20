«Абаза в Кабарде»

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«Эта книга очень важная, так как позволяет смотреть на жизнь, на многоцветье народа с правильной точки зрения, при помощи достоверных и уникальных документов».

«Цель этой книги объединить народ абаза сейчас, сегодня, а не только на этой представленной в книге картине у лодки, когда они уходили в неизвестность». «Абазино-кабардинские связи, как в целом и абхазо-адыгские, имеют древние генетические, этнокультурные и исторические корни. К этой малоизученной теме научного кавказоведения существует интерес, и она ждет дальнейшего развития». «Эта книга – новая попытка исследовать события прошлого с точки зрения ранее не публиковавшихся материалов». «Очень важная, нужная и своевременная книга. Она открывает новые страницы истории апсуа-абаза. Она сохраняет историческую память. Она для всех, кто интересуется исторической судьбой народов Кавказа». Такие высказывания звучали на презентации книги «Абаза в Кабарде», состоявшейся 20 июня в конференц-зале гостиницы «Атриум-Виктория» с участием авторов, составителей, деятелей науки и общественности. А пригласили на нее автономная некоммерческая организация «Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» и Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации (в марте 2017 года между ними было заключено соглашение о сотрудничестве), благодаря которым книга увидела свет в г. Нальчике в типографии «Принт Центр» под грифом Международного центра кавказоведения.

В книге «Абаза в Кабарде» представлены ценные архивные документы и материалы, а также исследования ряда кавказоведов об абазо-кабардинских историко-культурных связях, о имевших место в XVIII – XIX веках среди абазин, кабардинцев и других абхазо-адыгских народов социально-экономических и миграционных процессах. Составителями и авторами предисловия являются Р. Ажиба, Р. Кармов, В. Пшеноков. Рецензент – доктор исторических наук, профессор, академик АН Абхазии Т. Ачугба. В оформлении обложки использована картина Валерия Гамгиа «Анакопийская битва».

О многом говорят названия двух разделов книги «Абаза в Кабарде»: «Общественно-политические связи кабардинцев и абазин в публикациях исследователей» и «Абазо-кабардинские отношения в архивных источниках», а также представленные в Приложении списки абхазо-абазинских фамилий, живущих в Кабарде, первых добровольцев, прибывших из Нальчика в Абхазию на второй день начавшейся войны в Абхазии, кабардинских добровольцев, получивших государственные награды Республики Абхазия.

Выступавшие на презентации отмечали, что «всестороннее комплексное исследование разноязычных и разновременных письменных источников подтверждает, что древние предки абхазо-адыгских народов – абазины, абхазы, адыги, убыхи занимали обширную территорию, в которую входили центральные и западные части Северного Кавказа, все Восточное побережье Черного моря, а также значительная часть Малой Азии».

С большим интересом собравшиеся прослушали на презентации в записи (сопровождалась видеоматериалами) интервью великого кабардинского ученого Заура Налоева об абазо-кабардинских связях, об общности наших народов, наших исторических генетических корней, о единстве нашей души, культуры, ценнее которого нет ничего на свете, о необходимости помнить это и держаться вместе. О значимости книги «Абаза в Кабарде» для восстановления многовековой истории братских народов – абазин и кабардинцев – говорили на презентации председатель Госкомитета РА по репатриации В. Харазиа, президент АНА академик З. Аджапуа, ученые Р. Гожба, Т. Ачугба, А. Кизилов, составители книги В. Пшеноков, Р. Кармов, Р. Ажиба и другие. На презентации был зачитан приветственный адрес президента Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» Муссы Экзекова.

Прозвучала также идея создать при Абхазском институте гуманитарных исследований им Д. Гулиа АН Абхазии отдел кавказоведения с приглашением сюда специалистов в данной области.

Такие книги, как «Абаза в Кабарде», помогают познать историю предков, поэтому они необходимы, как воздух, как солнце, всем абаза. И, конечно, очень важно продолжить исследования этой малоизученной темы.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 74Выпуск: 3535Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ