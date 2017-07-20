В ЛАДУ С СОБОЙ, ЛЮДЬМИ И СОВЕСТЬЮ…

Она из той особой категории людей, которым еще в юности удается на шумном перекрестке судеб сразу и безошибочно отыскать свою единственную тропинку, уверенно ведущую по жизни. Пусть даже тропинка поначалу еле заметная под ковром из ягод и цветов…

Манана родилась в Сухуме. К моменту, когда она стала осознавать мир вокруг себя, ее родители, сотрудник МВД Петр Гадлия и юная Бабуля Шамба, производившие впечатление вполне счастливой пары, решили, что вместе им быть не стоит.

Разошлись неожиданно для окружающих, но сумели сохранить уважение друг к другу и большую любовь к маленькой темноглазой дочурке.

В этой любви – и отцовской, и материнской, и росла эта жизнерадостная звонкоголосая девчушка, любимица друзей и родных… Неделю Манана проводила в городе (мама Бабуля Константиновна работала на Сухумской табачной фабрике), а в выходные и на каникулы отправлялась в дом отца в село Тамыш Очамчырского района. Через пять лет после развода Петр снова женился…

Сегодня, вспоминая события полувековой давности, Манана восхищается мудростью родителей, многочисленных родственников со стороны и Шамба, и Гадлия, и особенно благодарит маму, которая поддерживала в ее трепетном детском сердечке теплые чувства по отношению к Этери – новой избраннице обожаемого папы, к появившимся вскоре трем сестричкам и братику Роме.

Никто не знает, что чувствовала сама Бабуля, но Манана отправлялась в Тамыш счастливой и счастливой возвращалась к маме. Да и Этери за всю непростую жизнь ни словом, ни взглядом не обидела старшую дочь супруга, относилась к ней с искренней нежностью и в детских конфликтах, неизбежно возникавших между сестрами в детстве, всегда становилась на сторону Мананы.

В Сухумской средней школе № 3, где училась Манана Гадлия, у нее тоже все было замечательно: строгий учитель истории прочил ей будущее политика или юриста, преподаватель литературы видел в ней актрису, учительница по немецкому – лингвиста. И только учитель пения Михаил Гугусиани точно предвидел будущее Мананы:

– Ты станешь известной певицей. Голос – твое главное богатство!

Летом после седьмого класса он взял свою ученицу за руку и отвел на предварительное прослушивание в Сухумское музыкальное училище.

– На следующий год мне предстояло закончить восьмой класс. Так что получается, выбор судьбы мне помог сделать учитель пения – неравнодушный человек. Конечно, я обожала петь, и наша школа не раз выигрывала разные конкурсы благодаря моему участию – пела я с самого раннего детства и с огромным удовольствием! Но, узнав, что в училище нет отделения эстрады, стала сомневаться. Тогда прекрасный мир классической музыки был мне совершенно неведом. Вокруг все бредили песнями «Битлз», и я их пела и, как уверяли мои друзья-музыканты, ничуть не уступала самим солистам звездного ансамбля…

Однако поступление в училище в назначенный срок чуть было не сорвалось. И проблемой при поступлении оказались вовсе не экзамены… Директор школы, выписывая мне аттестат, обнаружила, что фамилия в моем свидетельстве о рождении не соответствует фамилии в школьных документах. Я прожила часть жизни с фамилией отца, и вдруг выяснилось, что по документам я – Манана Петровна Шамба.

Я бросилась к маме, а она уже и забыла, как же это произошло.

В те времена менять фамилию было очень сложно, даже связи папы в МВД не помогли. Родители уговорили меня не делать проблемы из-за фамилии, ведь под угрозой было поступление в училище.

– Не будем обижать мамину родню, – пытались шутками успокоить меня близкие: – Надо же и им подарить немного твоей славы. Ведь ты непременно станешь знаменитой и, значит, прославишь мамину фамилию… Да в конце концов, ты же все равно выйдешь замуж! Зачем тебе вся эта волокита?

Замуж Манана действительно вышла довольно скоро. И хотя в ее паспорте уже много лет красуется фамилия Шакая (супруг певицы – известный баритон, заслуженный артист РА Райко Кириллович Шакая), слава певицы с особым лучезарным голосом, пришедшая к ней еще на первых курсах училища, вся досталась фамилии Шамба. И дома, в Абхазии, и далеко за пределами нашей страны знают заслуженную певицу Республики Абхазия Манану Шамба.

Но это я забегаю вперед. Чтобы понять истинную цену и величие классики и сполна почувствовать возможности собственного голоса, Манане оказалось достаточно полугода. А «спасибо» своему учителю пения Манана говорит до сих пор.

Однако радость семнадцатилетней девушки от постижения мира музыки была омрачена внезапной болезнью мамы. Болезнью мучительной и тяжелой. На семейном совете представители фамилий Гадлия и Шамба решили во что бы то ни стало помогать талантливой девочке и не допустить, чтобы она бросила учебу.

И тут уже другой педагог Мананы – прекрасный музыкант Янис Апостолович Токмакидис – берет ученицу за руку, и они вместе с директором Абхазской государственной капеллы Тото Аджапуа ведут девочку к художественному руководителю и главному дирижеру капеллы, которым в то время был приглашенный из Москвы выдающийся музыкант Вадим Анатольевич Судаков.

Янису Апостоловичу даже не пришлось объяснять, почему семнадцатилетней Манане нужно сочетать учебу с работой. Вадиму Анатольевичу достаточно было услышать голос девочки.

– Конечно, мы долго разговаривали. Вадим Анатольевич проверил, как я знаю тексты, задавал вопросы по теории музыки. Я видела, что он был доволен. Меня приняли на работу, и я была спасена! – вспоминает Манана. – Получить работу по специальности, да еще в таком уникальном коллективе можно было только мечтать. Безусловно, люди, которые привели меня в капеллу, действовали по промыслу Божьему. Это величайшее благо – петь в хоре. И хотя я пою чаще как солистка, но именно в хоре я в большей мере ощущаю уверенность, радость и невероятный прилив сил. И даже голос мой звучит иначе. Я знаю, что хоровое пение – это возможность напрямую общаться с Богом. Именно пение достигает слуха Господа прежде всех наших людских обращений. После молитвы, конечно…

…Сотни соборов по всему миру. Родная Пицунда, Дортмунд, Кельн, Рига, Таллинн, Киев, Москва… С величайшего благословения Патриарха Российской Православной церкви Государственная хоровая капелла Республики Абхазия выступала во всех городах Золотого Кольца России, городах с богатой православной историей… И каждый раз, когда ее голос, голос солистки капеллы взмывает под купол храма, она благодарит Господа за возможность славить и благодарить его… За все, что он посылает ей.

Сколько раз в самые трудные моменты жизни Манана чувствовала, как Бог приходит к ней на помощь. И радость разделяет с ней. Она научилась во всем полагаться на Господа: не знаешь, как поступить – нужно просто вверить себя ему, четко задать вопрос, и он рассудит, как нужно, как правильно. И непременно даст ответ. Протянет руку. Направит людей, которые помогут, поддержат, утешат… Важно только увидеть его знаки.

(Окончание в следующем номере)

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 74Выпуск: 3535Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА