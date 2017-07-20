КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

В нем говорится:

«Как стало известно, 12 июля 2017 года постоянный представитель Грузии при ООН провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которой подчеркнул важность создания международных механизмов по обеспечению безопасности и необходимость контроля за соблюдением прав человека в Абхазии и Южной Осетии.

К сожалению, грузинская сторона продолжает использовать различные международные площадки для распространения ложной и однобокой информации о событиях в Абхазии. Пользуясь протекцией своих западных партнеров, Грузия блокирует участие представителей Абхазии в работе любых международных институтов. Таким образом, сложилась порочная практика, при которой международное сообщество продолжает опираться на необъективную информацию, распространяемую официальной грузинской пропагандой, с целью создать неблагоприятный имидж вокруг Абхазии.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия считает необходимым напомнить о том, что единственным международным механизмом, направленным на урегулирование грузино-абхазского конфликта, остаются Женевские международные дискуссии, а также действующий механизм по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

На этом фоне регулярные призывы грузинской стороны о необходимости введения каких-либо дополнительных международных механизмов по обеспечению безопасности выглядят просто абсурдно.

Более того, как показывает практика, грузинская сторона абсолютно не готова приступить к реальному решению существующих проблем, направленных на урегулирование грузино-абхазского конфликта и обеспечение условий безопасности в регионе. Ярким тому подтверждением могут служить деструктивные действия грузинской стороны на 40-м раунде Женевских дискуссий, в ходе которого впервые всеми участниками был согласован текст устного заявления сторон о неприменении силы, предложенный грузинской стороной. В итоге единственным участником, отказавшимся от принятия собственного документа, оказалась грузинская сторона.

Этот вопиющий факт является прямым и безоговорочным свидетельством отсутствия какого-либо стремления Грузии к решению вопросов безопасности.

Что касается вопросов, связанных с соблюдением прав человека, которые так беспокоят наших грузинских оппонентов, то хотели бы также напомнить о том, что в конце 2016 года при содействии Европейского Союза в Абхазию была направлена миссия по изучению ситуации в области прав человека, которую возглавил известный европейский дипломат и правозащитник Томас Хаммарберг, в итоговом докладе которого отмечается позитивная динамика в решении многочисленных вопросов, связанных с соблюдением прав человека в Абхазии.

Таким образом, обвинения грузинских политиков в том, что в Республике Абхазия происходят серьезные нарушения в области прав человека, носят исключительно политизированный и популистский характер.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия в очередной раз обращает внимание международных организаций на необходимость получения достоверной информации от всех сторон грузино-абхазского конфликта и призывает воздержаться от принятия тенденциозных заявлений и документов, бросающих тень на авторитет данных международных организаций».

Номер: 74Выпуск: 3535Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс