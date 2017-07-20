Акция в память о погибшем

Студенты и старшеклассники сухумских образовательных учреждений, члены волонтерского Центра при Госкомитете Абхазии по молодежной политике, столичная молодежь почтили память отдыхающего из Москвы Андрея Кабанова, возложив цветы у Посольства РФ в РА.

Специалист молодежного отдела Государственного комитета по молодежной политике Тамила Соломко отметила: «Мы хотим выразить сочувствие родственникам погибшего и продемонстрировать наше осуждение произошедшего в Гудаутском районе преступления».

17-летний студент 1-го курса Петергофского военно-железнодорожного института Инал Кирия подчеркнул: «Меня шокировало бесчеловечное преступление. Я обеспокоен, что после этого случая отношение гостей Абхазии к местному населению может ухудшиться. Поэтому хочу выразить свое неравнодушие к произошедшему».

К акции столичной молодежи присоединилась отдыхающая из Москвы, которая высказала свое отношение к трагедии: «Я сильно перепугалась, когда услышала об убийстве. Однако мое отношение к Абхазии и абхазскому народу не ухудшилось, поскольку меня тронула реакция властей, общественности на эту трагедию».

Номер: 74Выпуск: 3535Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс