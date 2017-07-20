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Сообщение пресс-службы Генпрокуратуры РА
В результате слаженных совместных оперативно-розыскных мероприятий оперативных служб СГБ и МВД Республики Абхазия были установлены лица, совершившие разбойное нападение на семьи А.Н.Кабанова и Н.А. Чижикова и убийство Андрея Кабанова, имевшего место 11 июля 2017 г. в селе Приморском Гудаутского района.
15 июля задержан Джинджолия Адгур Васильевич, 1988 г.р., и 16 июля 2017 г. задержан второй подозреваемый – Джинджолия Даур Васильевич, 1987 г.р., жители села Абгархук Гудаутского района.
Как отмечается в сообщении, один из задержанных активно сотрудничает со следствием, дает признательные показания, в результате которых установлено местонахождение и изъяты автоматическое оружие и другие вещественные доказательства, имеющие значение по делу.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Номер: 74
Выпуск: 3535
Рубрика: политика
Автор: Генпрокуратура РА