БУДУЩЕЕ АБХАЗИИ – В ЕГО КУЛЬТУРНОМ МНОГООБРАЗИИ

Группа ветеранов Отечественной войны народа Абхазии распространила заявление

В нем, в частности, говорится:

«Несколько дней назад в электронных СМИ были опубликованы отрывки из текста нашего боевого друга, ветерана войны Джамала Барциц, а также комментарии к ним. В тексте давалась оценка деятельности армянской общины Абхазии в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов и многое другое. Считаем необходимым высказаться по этому поводу.

Когда нас просят рассказать о войне в интервью, на встречах с учащимися или на официальных мероприятиях, мы обязательно упоминаем несколько важнейших, в прямом смысле слова, исторических моментов, повлиявших как на её ход, так и на победоносное завершение.

Первое – это обращение нашего Президента с призывом защитить свою Родину и ответная решимость народа, несмотря на многократное преимущество агрессора, стоять до победного конца. Если бы тогда не было этого настроя, если бы не было лидера, которой нас всех объединял, то не было бы и победы.

Второе – это беспрецедентное со времен Республиканской Испании добровольческое движение. Наши друзья, однокурсники, просто люди доброй воли из России, Ближнего Востока, Приднестровья и, конечно, наши братья из республик Северного Кавказа и Турции с первых дней войны встали рядом с нами, в разы подняв боевой дух, улучшив тактические навыки ведения локальных войн.

Третье – это создание батальона имени Баграмяна.

Хотим донести до тех, кто этого еще по каким-то причинам не понял, что формирование в марте 1993 года вышеуказанного подразделения не означало вступление лиц армянской национальности в войну. Армяне и так воевали с самого первого дня в составе разных подразделений. Это означало несколько большее – а именно политический выбор Армянской общины Абхазии, а в определенном смысле выбор мировой армянской общины в пользу строительства суверенного Абхазского государства.

Геополитическое значение этого события в условиях фактического переустройства постсоветского пространства, его влияние на факт военной победы и последующего выхода из внешнеполитической изоляции невозможно переоценить. Поэтому люди, принявшие в этом процессе деятельное участие, и были награждены Владиславом Ардзинба высшими наградами Родины.

Да, не все армяне в августе 92-го сделали патриотичный выбор, очень многие покинули Абхазию в момент самых сложных первых военных месяцев. Но ведь это можно сказать и про представителей всех этнических групп, живущих здесь, в том числе и про абхазов. А если у кого-то есть факты персонального характера о сотрудничестве с оккупационными властями или о чем-то подобном, то это надо доносить до соответствующих органов, а не делать на этом основании идеологических выводов.

Хотим выразить наше общее мнение, которое к тому же совершенно определенно закреплено в Конституции Абхазии – мы единый народ! То, что здесь могут мирно, по-братски, по-соседски жить и строить свое будущее представители совершенно разных культур, каждая со своей историей и спецификой, делает нас только сильнее, демонстрируя миру пример конструктивного сотрудничества, а не вражды.

Поэтому то, что написал наш боевой друг Джамал Барциц, мы можем рассматривать лишь как результат его полной некомпетентности в освещаемых вопросах, а также не самого благополучного общего эмоционального состояния, которым почти все мы страдаем из-за перенесенных ранений и травм. Однако мы не можем ни понять, ни оправдать того факта, что подобную информацию распространяют здоровые люди, не пережившие ни потери друзей на поле боя, ни ранений, ни контузий, да еще в виде информационной бомбы. Такие действия должны становиться не только предметом внимания общественности, но и властей, так как несовместимы с принципами устройства нашего государства.

Мы видим будущее Абхазии в его культурном многообразии, считаем его залогом стабильности и развития. Ради этой идеи сложили свои головы тысячи абхазов, кабардинцев, чеченцев, русских, армян, евреев, греков, грузин, представителей других народов, и подвергать её сомнению и примитивному критиканству мы не позволим.

Вместе с тем считаем неоправданно острой реакцию уважаемых общественных организаций на выпады подобного рода, когда они исходят от частного лица, пусть даже и ветерана. Какое же это единство, если одного провокационного текста достаточно, чтобы развернули дискуссию подобного масштаба».

Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг.:

Кобахия Э. К.

Джопуа Т. Ш.

Бжания А. Ю.

Конджария Т. Т.

Джарсалия Л. А.

Авидзба В. З.

Барцыц М. М.

Ашуба Н. Д.

Номер: 74Выпуск: 3535Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс