Главная
20.07.2017
Номер: 74
Выпуск: 3535
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
НАЗНАЧЕНИЕ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об освобождении Беслана Авидзба от должности главы Администрации Сухумского района. Об этом сообщает официальный сайт Президента РА.
В тексте Указа, в частности, говорится:
«Освободить Авидзба Беслана Шамониевича от должности главы Администрации Сухумского района на основании личного заявления.
Назначить исполняющим обязанности главы Администрации Сухумского района Валерия Александровича Смыр».
Номер: 74
Выпуск: 3535
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс