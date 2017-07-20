НАЗНАЧЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об освобождении Беслана Авидзба от должности главы Администрации Сухумского района. Об этом сообщает официальный сайт Президента РА.

В тексте Указа, в частности, говорится:

«Освободить Авидзба Беслана Шамониевича от должности главы Администрации Сухумского района на основании личного заявления.

Назначить исполняющим обязанности главы Администрации Сухумского района Валерия Александровича Смыр».

Номер: 74Выпуск: 3535Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс