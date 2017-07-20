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20.07.2017

НАЗНАЧЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об освобождении Беслана Авидзба от должности главы Администрации Сухумского района. Об этом сообщает официальный сайт Президента РА.

В тексте Указа, в частности, говорится:

«Освободить Авидзба Беслана Шамониевича от должности главы Администрации Сухумского района на основании личного заявления.

Назначить исполняющим обязанности главы Администрации Сухумского района Валерия Александровича Смыр».


Номер:  74
Выпуск:  3535
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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