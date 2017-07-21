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21.07.2017
Номер: 75
Выпуск: 3536
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии
ЗАЯВЛЕНИЕ
Руководство Черноморского казачьего войска Абхазии и казаки-ветераны боевых действий Отечественной войны народа Абхазии выражают озабоченность и крайнее недовольство в связи с националистическими призывами, прозвучавшими на встрече ветеранов войны в г. Гагре.
В нашей многонациональной республике недопустимы подобного рода высказывания. Верность и преданность армянского народа братскому абхазскому народу доказана многовековой историей и никто не вправе отрицать этот факт.
Мы категорически против националистических лозунгов и осуждаем любые высказывания, которые могут разжечь межнациональную рознь.
Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии
Номер: 75
Выпуск: 3536
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии