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21.07.2017

ЗАЯВЛЕНИЕ

Руководство Черноморского казачьего войска Абхазии и казаки-ветераны боевых действий Отечественной войны народа Абхазии выражают озабоченность и крайнее недовольство в связи с националистическими призывами, прозвучавшими на встрече ветеранов войны в г. Гагре.

В нашей многонациональной республике недопустимы подобного рода высказывания. Верность и преданность армянского народа братскому абхазскому народу доказана многовековой историей и никто не вправе отрицать этот факт.

Мы категорически против националистических лозунгов и осуждаем любые высказывания, которые могут разжечь межнациональную рознь.

Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии


Номер:  75
Выпуск:  3536
Рубрика:  политика
Автор:  Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии

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