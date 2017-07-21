ЗАЯВЛЕНИЕ

Руководство Черноморского казачьего войска Абхазии и казаки-ветераны боевых действий Отечественной войны народа Абхазии выражают озабоченность и крайнее недовольство в связи с националистическими призывами, прозвучавшими на встрече ветеранов войны в г. Гагре.

В нашей многонациональной республике недопустимы подобного рода высказывания. Верность и преданность армянского народа братскому абхазскому народу доказана многовековой историей и никто не вправе отрицать этот факт.

Мы категорически против националистических лозунгов и осуждаем любые высказывания, которые могут разжечь межнациональную рознь.

Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии

Номер: 75Выпуск: 3536Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии