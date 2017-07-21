ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ…

Психология

Каждый, кому посчастливилось в этой жизни стать родителем, имеет возможность наблюдать за развитием своего ребенка, одновременно радуясь и огорчаясь его успехам и неудачам. И если возраст младенчества, предшкольный и младший школьный возраст предоставляют возможность родителям в той или иной мере подчинять потребности и поведение ребенка своим представлениям, то подростковый возраст характеризует себя революционным характером.

Известный всему миру советский ученый-психолог Лев Семенович Выготский выделил следующие наиболее ярко представленные доминанты:

«эгоцентрическая доминанта» – выражается в повышенном интересе подростка к собственной личности; «доминанта дали» – увлекает подростка на обширные масштабы в деятельности;

«доминанта усилия» – мобилизует подростка к сопротивлению, преодолению трудностей, к волевому напряжению, которые иногда проявляются в упрямстве, хулиганстве, борьбе против воспитательского авторитета, в протесте и в другом.

Описанные ученым доминанты нельзя рассматривать как негативные новообразования в психике развивающейся личности, напротив, с точки зрения биологической науки, они повышают уровень жизнеспособности индивида.

Практические психологи по всему миру, занимающиеся проблемой подросткового возраста, часто в своей практике встречаются с вопросами родителей и педагогов, у которых случаются конфликты с подростками. Разбираясь в проблемах развития конфликтной ситуации, специалисты сталкиваются с тем, что взрослые зачастую неосознанно являются провокаторами конфликта, тем самым усугубляя процесс преодоления возрастного психологического кризиса у своего ребенка, что приводит порой к снижению адаптивных возможностей психики подростка ввиду таких причин, как: еще не завершенное формирование структур головного мозга и периода формирования новых функциональных связей между нервной и эндокринной системами, которые призваны управлять всеми процессами в организме человека, что ведет к ранимости и повышенной чувствительности к неблагоприятным воздействиям, которые внешне проявляются в виде эмоциональной неустойчивости, раздражительности, принятии импульсивных решений.

Одним из частых примеров неосознанного развития конфликтной ситуации является противоречивое послание взрослого к ребенку-подростку. Например, родитель в одной ситуации может говорить: «Ты уже взрослый и должен сам нести ответственность за то, что не выучил задание и получил неудовлетворительную оценку», а в ситуации, когда ребенок задержался на прогулке, сказать: «Ты еще не дорос, чтобы сам принимать решения! Когда ты вырастешь, будешь зарабатывать на жизнь, будешь иметь свою семью, воспитывать своих детей, тогда и будешь гулять сколько вздумается».

Другой частой причиной перекоса в системе детско-родительских отношений является формирование «дружеских» отношений, которые дают о себе знать гораздо раньше, чем наступает подростковый возраст, а к моменту его наступления достигает апогея, в результате чего родитель чувствует абсолютную беспомощность, страдает от отношений, в которых подросток своим поведением обесценивает заслуги родителя, отрицает возможность родителя в некоторых случаях принимать за него решения.

Вышеописанные примеры, конечно же, не исчерпывают все многообразие уникальных ситуаций данной проблемы, они всего лишь нацелены на то, чтобы читатель, который тем или иным образом сталкивается с подобной проблемой, сказал себе: «Если я не знаю, как изменить отношения в качественно лучшую сторону, это не значит, что нет решения проблемы. Это значит, что необходимо искать того специалиста, кто может мне помочь».

От всей души желаю родителям и детям, учителям и ученикам отношения, приносящие только взаимную радость и душевное удовлетворение!

Михаил ГРИГОРЬЕВ, клинический психолог ГУ СПБ МЗ РА, младший научный сотрудник ИИЭПиТ, член Совета психологического общества РА

Номер: 75Выпуск: 3536Рубрика: обществоАвтор: Михаил ГРИГОРЬЕВ, клинический психолог ГУ СПБ МЗ РА, младший научный сотрудник ИИЭПиТ, член Совета психологического общества РА