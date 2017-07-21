КОНДИЦИОНЕР. ЕГО НАДО БОЯТЬСЯ ИЛИ?..

Наше здоровье – в наших руках

Это спрашивают наши читатели. Прежде чем сформулировать ответы на их вопросы, представим объект, их волнующий, подробнее. Итак, кондиционер. Привычный, давно вошедший в нашу повседневность. Название его происходит от английских слов: воздух и состояние. Кондиционер создает и автоматически поддерживает в закрытом пространстве температуру и процент влажности. Сегодня кондиционеры устанавливают в жилых помещениях, в учреждениях, общественных местах – кино и театрах, в лечебных заведениях, в автомобилях, т. е. там, где нужны комфортные условия работы и отдыха. Но вот многих волнует – не вредна ли такая современная автоматика здоровью человека? Не вредны ли организму резкие перепады температур, когда человек, выходя из охлажденного помещения, сразу же попадает в уличную жару и наоборот? Правда ли, что с повсеместным использованием кондиционеров увеличилось число заболевших воспалением легких, бронхитами, число инфарктных и инсультных больных?

Прояснить ситуацию редакция попросила специалистов.

Вячеслав Абухба, кандидат медицинских наук:

– Ни для кого не секрет, что все достижения современной науки в какой-то мере небезразличны человеческому организму. Это те же телевизор, компьютер, ноутбук, мобильный телефон, кондиционер в том числе и т. д. Однако мы с удовольствием всем этим пользуемся и ни с чем расставаться не собираемся. Но здесь всем помнить надо одно: необходимо соблюдать все правила пользования этими достижениями науки, и тогда вред для нас будет сведен к минимуму.

Цель кондиционера летом – помочь людям легче переносить жару. А она, жара, особенно опасна людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно высокая температура воздуха дает огромную нагрузку на сердце и сосуды, что и может привести к гипертоническому кризу, к инсульту, инфаркту. Комфортный для организма микроклимат – это 22 – 25 градусов тепла по Цельсию.

Чтобы не простудиться под кондиционером, тоже надо соблюдать правила его эксплуатации. Нельзя, чтобы охлажденный воздух был направлен прямо на человека, на его рабочее место, поток холодного воздуха должен двигаться под потолком. Опасно для организма из 30-градусной жары войти в помещение, где температура охлаждена до 18 градусов. Простуда обеспечена.

Как будет влиять на здоровье человека кондиционер, во многом зависит от отношения человека к технике. Нельзя долго находиться рядом с работающим кондиционером. Температуру в помещении надо устанавливать так, чтобы разница с температурой на улице была от 6 до 8 градусов. А специалист по установке кондиционера обязательно посоветует регулярно проводить чистку и менять фильтры кондиционера.

Ирина Ашуба, невропатолог, врач высшей категории:

– Приятно работать, приятно отдыхать при комфортной температуре в помещении, а это – 22 –24 градуса. Более того, такая температура не дает нагрузки на сердце, на сосуды и даже может, в какой-то степени, предохранить от тяжелых сердечно-сосудистых приступов. Но читатели вашей газеты правы, интересуясь, полностью ли безопасен кондиционер. Как и любой техникой, им надо уметь пользоваться. Находясь под прямым потоком холодного воздуха, мы можем получить неврит лицевого нерва, миазит, плеврит, межреберную невралгию, простуду. Надо постараться находиться в стороне от прямого потока и не допускать его низкой температуры. Чреватой серьезными последствиями, особенно у нас на юге и особенно для наших гостей, прибывших с северных широт (но и мы здесь не исключение), может быть разница температур: улица (28-30 градусов жары и выше) – помещение с воздухом, охлажденным до 18-20 градусов. Такая разница температур очень быстро может вызвать головную боль, дискомфорт в груди, обморок. Надо немедленно выключить кондиционер, открыть окна, чтобы воздух в помещении стал нагреваться. Человеку, почувствовавшему себя плохо, при возможности надо измерить давление. Обязательно надо дать выпить побольше жидкости.

При постоянной работе кондиционера надо обязательно и регулярно проветривать помещение, так как кондиционер, помимо своих «добрых услуг» может оказать и другие – распространять вирусы и инфекции. И такое серьезное заболевание, как пневмония, может вызываться не только простудой, но и быть вирусной, грибковой, бактериальной. Такая пневмония особенно тяжело поддается лечению. Поэтому всем кондиционерам необходима регулярная дезинфекция фильтров.

При соблюдении всех необходимых правил пользования кондиционером он подарит комфорт и здоровое самочувствие.

Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 75Выпуск: 3536Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА