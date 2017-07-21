Больного лечит доктор. Больное общество – народ

Пишу в газету – не могу молчать

Дорогие мои журналисты!

Даже не буду извиняться перед вами за то, что опять загружаю вас моими рассуждениями и каракулями. Но не могу молчать. Мое сердце опухло, может разорваться. Надо раскрыть его перед кем-то. Нет-нет, не для того, чтобы повесить на других свою боль, а для того, чтобы почувствовать, что кто-то разделяет ее с тобой, что кто-то думает как ты, чтобы услышать в ответ поддержку. Кому как не с вами мне поделиться. Простите старика, не судите.

Вам не надо объяснять, о чем я хочу говорить. Вся Абхазия сегодня кипит. Может быть, вы вспомните, что в моем недавнем письме, которое вы опубликовали в газете, в конце были такие строки: «А в традициях абхазцев всегда было обязательным: для гостя – все лучшее. А мы им сегодня не то, что лучшее, мы им – обман, грабеж, неуважение. Мне больно и стыдно». Вот так я написал тогда. А что мне сейчас говорить, не знаю. Как назвать это новое дикое преступление, как назвать этих преступников? Не могу для этого найти слова, ни абхазские, ни русские. Не знаю, как и чем выразить то, что чувствую я. Но знаю точно, мы докатились до последней черты. Убить на своей земле своего гостя! Требовать с оружием в руках у гостя его деньги, которые он скопил, чтобы потратить их на отдыхе, в Абхазии. А деньги эти должны попасть в наше государство, а потом мать, бабушка или я – старик или другой старик получит свою пенсию, свою зарплату. На такой курортный сезон надеялись все в Абхазии. Но разве бандит думает о своей матери, о своей Родине, о своих детях, о своей жене, вообще о чем-нибудь? Он способен только бросить раненого умирать, выкрасть его детей, его жену, жену и детей его друга и увезти неизвестно куда, ожидая выкуп.

Из истории лучших абхазских традиций известно, что отец как достойного гостя принял в своем доме убийцу своего сына. А убить, обокрасть своего гостя, поиздеваться над ним, над его невинной женщиной, его маленькими невинными детьми, и сотворить все это в своем родном доме?! А наша земля – наш дом. Такого Абхазия никогда не потерпит. Эти подонки, а я говорю обо всех, кто сегодня творит самые разные гадости, не могут быть моими земляками, я не хочу жить с ними на моей родной земле, какой бы национальности эти нечеловеки ни были.

Я хочу верить, что закон и справедливость не посмотрят ни на что, и мы станем свидетелями очень строгого и справедливого суда и наказания. Люди Абхазии вздохнут с облегчением и с надеждой, что этот урок пойдет впрок и многим другим.

Но вздохнуть с облегчением, надеяться и ждать, я думаю, для нас, граждан Абхазии, сегодня очень мало. Надо что-то делать, и делать всем миром. Не надо просто ругать власть, видеть во всех наших грехах грузинскую пропаганду или какие-то придуманные российские планы. А я об этом сегодня слышу. Опомниться надо и признать, что все свое мы своими же руками и делаем. Значит, своими руками и искоренять все это нужно.

И я, старый, и мои односельчане-ровесники хотим хоть немного помочь. Хотим взять шефство над каждым молодым своим односельчанином, соседом, родственником, над родственником своего родственника, знакомым. Все-таки у старшего поколения больше знаний, больше опыта и, как уже жизнь показала, нередко и больше совести, порядочности, ответственности. Мы помним, как учили нас наши старшие, как воспитывали на лучших примерах и обычаях из жизни абхазского народа, как нередко ругали и стыдили нас. Пошло на пользу. Мы выросли. За нас никому не было стыдно. Если каждый из нас, старших, по всей Абхазии вытащит из преступного мира, из наркоманского болота хотя бы одного, это уже будет, пусть очень маленькая, но польза стране. Думаю, и ветераны нашей войны не останутся в стороне.

Болезнь в нашем обществе большая и тяжелая, ее надо лечить долго, упорно и всем вместе.

С большой надеждой на здоровый завтрашний день ХАКИБЕЙ

Номер: 75Выпуск: 3536Рубрика: обществоАвтор: ХАКИБЕЙ