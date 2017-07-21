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21.07.2017

НАЗНАЧЕНИЯ

Беслан Дбар назначен председателем Госкомитета Республики Абхазия по репатриации.

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Вадим Харазия назначен Полномочным представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике.

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Игорь Миквабия назначен начальником Управления капитального строительства Республики Абхазия.

Соответствующие Указы подписал Президент РА Р.Хаджимба.


Номер:  75
Выпуск:  3536
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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