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21.07.2017
Номер: 75
Выпуск: 3536
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
НАЗНАЧЕНИЯ
Беслан Дбар назначен председателем Госкомитета Республики Абхазия по репатриации.
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Вадим Харазия назначен Полномочным представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике.
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Игорь Миквабия назначен начальником Управления капитального строительства Республики Абхазия.
Соответствующие Указы подписал Президент РА Р.Хаджимба.
Номер: 75
Выпуск: 3536
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА