ЗАЯВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ФОРУМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА АБХАЗИИ»

В нем говорится:

«Традиционно Абхазия является страной, где основы и принципы мирного сосуществования разных народов формировались исторически. Абхазский этнос, ценой огромных жертв отстоявший свою независимость, возводит выстраданное в тяжелейших судьбоносных испытаниях межнациональное согласие и солидарность в ранг высших ценностей. Национализм, кичливость, самоизоляция, противопоставление себя представителям других национальностей никогда не были свойственны ментальности абхазов. В то же время наш народ смело выступал против любых посягательств, агрессии, направленной на ущемление его суверенных прав и свобод. И поэтому никто не вправе предвзято и тенденциозно оценивать пройденный нашими братскими народами тернистый путь и их совместные достижения.

Исторический опыт подтверждает, что абхазо-армянские взаимоотношения строятся на взаимоуважении и взаимопонимании. Это выразилось, в первую очередь, в том, что абхазы, проявив сочувствие и сострадание к амшенским армянам, вынужденным в прошлом в силу трагических обстоятельств покинуть историческую Родину, предоставили им возможность спокойно жить и развиваться на территории Абхазии. Плоды наших добрых отношений и сотрудничества ярко проявились в экономике, культурно-образовательной, научной, да и в гуманитарной сфере в целом – в здравоохранении, в спорте, в ряде других приоритетных отраслей и направлений государственного строительства.

РПП ФНЕА осуждает огульные выпады в адрес лиц армянской национальности, от кого бы они ни исходили, вместе с тем считает, что не следовало бы излишне драматизировать данную ситуацию, придавая отдельным высказываниям характер обострения межнациональных взаимоотношений. Подобный подход к вопросу невольно наталкивает на мысль: кому-то это выгодно? Принесет ли это кому-либо дивиденды?

Учитывая все эти непростые нюансы, мы предостерегаем от скоропалительных обобщений и выводов в столь деликатной сфере, ибо такие оценки способны нанести еще больший урон межнациональному и общественному согласию в стране. Наш народ по достоинству оценивает вклад армян в военную победу в грузино-абхазской войне. Многие воины знаменитого армянского батальона им. маршала Баграмяна удостоены высоких боевых наград и званий. В то же время сами армяне, объективно и мудро оценивающие ситуацию, когда судьба нашей Родины висела на волоске, четко осознают, что основное бремя ожесточенной борьбы против грузинского оккупационного режима легло на плечи малочисленного абхазского народа, чьи колоссальные потери не могли не отразиться на его генофонде. Это – ретроспективная оценка того, что народы Абхазии пережили в конце прошлого столетия.

Сегодня, на наш взгляд, не время заниматься выяснением отношений. Сегодня мы должны думать о перспективе государства, которое имеет все возможности для полноценного развития, благодаря огромной поддержке нашего главного стратегического партнера и союзника – Российской Федерации. Тем более что серьезного повода для каких-либо неразрешимых разногласий и конфронтации между братскими народами, проживающими в Абхазии, нет.

РПП ФНЕА призывает всех политиков, общественных деятелей, ветеранов войны, представителей интеллигенции не давать излишне эмоциональных и гипертрофированных оценок высказываниям отдельных личностей и не превращать искусственно разговоры на тему межнациональных взаимоотношений в пропагандистскую кампанию».

Номер: 75Выпуск: 3536Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс