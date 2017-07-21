ГАЛУСТ ТРАПИЗОНЯН: «МЫ – ГРАЖДАНЕ АБХАЗИИ, МЫ ПЕРЕЖИВАЕМ ЗА АБХАЗСКОЕ ГОСУДАРСТВО»

Межнациональные отношения: от конфликта к диалогу

Недавно в Гагре на собрании ветеранов Отечественной войны народа Абхазии прозвучало провокационное заявление, целью которого было обострить абхазо-армянские отношения. Оно вызвало широкий резонанс в обществе, а реакция была особенно острой, так как автором высказываний был реальный человек, ветеран и инвалид войны. В заявлении, в частности, говорится: «В последнее время мы, абхазы, оказались в столь невыгодном положении, что чувствуем себя лишними в собственной стране. У нас всего лишь функция обслуживающего персонала... Армяне говорят, что помогали в вытеснении грузин, и теперь мы у них в долгу... Абхазия превратилась для них в источник бизнес-доходов, где можно купить и продать все, даже наркотики... Многие нищие армяне стали в Абхазии миллионерами и вносят крупную сумму в государственный бюджет Армении. Их число в нашей стране ежедневно растет, однако армянские власти избегают политической поддержки Абхазии, чтобы не дразнить Грузию… Если власти Армении не признают независимости Абхазии, им (армянам) придется покинуть здешние места». Кроме того, звучали и оскорбительные высказывания в адрес ветеранов войны из армянского батальона имени Баграмяна.

Естественно, такие провокационные высказывания, основанные на национализме, вызвали возмущение у многонационального народа Абхазии, который всегда отличался национальной и религиозной толерантностью. Разумные люди понимают, что политика – это временное явление, но люди остаются людьми, и они из поколения в поколение живут на этой земле, передают ту общность, которую не искоренишь ни одной войной. Любой конфликт разжигают на какой-то основе. Когда заканчиваются политические и религиозные разногласия, остается только одно – то, что присуще каждому человеку от рождения – его национальность. И вот тут начинаются распри, разжигаются низменные чувства, основанные на национализме. Это и есть высочайшее преступление против человечества и своего народа. Но этот процесс нужно останавливать только политическим путем.

Особо остро отреагировал на эту ситуацию Герой Абхазии, лидер Армянской общины Абхазии, ветеран и инвалид Отечественной войны народа Абхазии Галуст Парнакович Трапизонян.

…Когда я зашла в офис Армянской общины, Галуста там ещё не было. Он был в дороге, ехал из Гагры. Сотрудники любезно провели меня в его кабинет. Я ощутила какую-то беспокойную тишину, но её нарушил вошедший в кабинет председатель, на лице которого отражалось столько боли и волнения, что я не сразу смогла начать беседу. Его глаза периодически становились влажными, и это сбивало меня с мысли, я путалась. Я почему-то почувствовала, что мы все виновны в этой ситуации. Он сказал:

– Этот призыв к межнациональной розни оскорбил, прежде всего, память погибших освободителей Абхазии, чувства матерей, потерявших своих сыновей на войне, унизил людей, которые принимали активное участие в освободительном движении Абхазии. Подобные призывы необходимо пресекать, так как они являются угрозой национальной безопасности Абхазии. Необходимо принять соответствующие меры не только по отношению к тем, кто выступает с подобными призывами, но и к тем, кто является идеологами подобных призывов. Мы никогда не думали о наградах, мы выполняли свой долг перед Родиной, и за это Родина нас оценила. Соответствующие структуры должны жестко отреагировать на этот факт, проверив психическое состояние человека, позволившего себе подобные высказывания. Мы – граждане Абхазии, мы переживаем за абхазское государство.

Согласно последней переписи, в Абхазии проживает около 42 тысяч армян. И эту сплочённую общину в январе этого года возглавил Галуст Трапизонян, одна из самых влиятельных фигур в Армянской общине. Звание Героя Абхазии он заслужил своей кровью во время войны 1992-1993 годов. Галуст Трапизонян командовал ротой армянского батальона имени маршала Баграмяна, в бою за Цугуровку подорвался на мине и потерял ногу. После войны занимал различные высокие посты в правительстве Абхазии, был директором армянской школы в Гагре.

– Я бы хотел быть не героем войны, а героем труда, – продолжал Г.Трапизонян. – Но мне пришлось возглавить роту армянского батальона, которая шла на явную смерть, освобождая село Цугуровку. Моя рота оказалась под двойным миномётным огнём и попала на минное поле. Проводник был убит, сапёров не было, и мне пришлось самому расчищать дорогу. И там я подорвался на мине. Армянский батальон выполнил все поставленные перед ним задачи. Это отмечал наш Главнокомандующий, Первый Президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба. Министр обороны Султан Сосналиев и другие командующие отмечали, что армянский батальон – один из самых дисциплинированных, выполнял все задачи. После войны, конечно, было очень много проблем, но мы старались воспитывать наших детей в духе патриотизма. Наша Родина – Абхазия. Мы строили абхазское государство, где должны процветать все национальности, которые истинно любят и ценят Абхазию. И мы, естественно, делали все для того, чтобы наша республика состоялась как правовое демократическое государство.

Ещё во время войны Галуст Трапизонян был назначен заместителем министра образования, затем заместителем министра труда и социальной защиты. Его очень ценил Владислав Григорьевич. Он лично вручил Галусту медаль Героя Абхазии, именное оружие за личный героизм и мужество. Позже Галуст возглавил Пенсионный фонд Абхазии. Дважды избирался депутатом Парламента РА. Занимался бизнесом. Все время, как говорится, был на передовой, как на войне, так и в мирное время. Человек он очень принципиальный и требовательный. Иногда бывает и жестким. Именно эти качества помогли ему выжить во время войны и победить.

...О сложившейся ситуации сегодня судят в основном по прессе и по информации в Интернете. Поэтому мы, журналисты, должны очень взвешенно и тонко подходить к вопросу межнациональных отношений, переводя его в организацию межнационального диалога. Безусловно, в Абхазии абхазы – титульная нация, и нельзя не обращать внимания, в первую очередь, на ее проблемы. Их нужно решать. Иначе со стороны ее представителей возникает недоумение, непонимание и даже озлобление: оставлены, отодвинуты на второй план. И это надо учитывать в первую очередь.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

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17 июля с.г. состоялось внеочередное расширенное заседание совета Армянской общины Республики Абхазия с участием депутатов Парламента – Народного собрания РА: вице-спикера Левона Галустяна, Левона Дащяна и Ашота Минасяна. Вел заседание председатель совета Галуст Трапизонян. Он сообщил собравшимся о ситуации, сложившейся в общине в связи с антиармянским выступлением Джемала Барциц в Гагре на собрании ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

На заседании было отмечено, что и ранее распространялись листовки с антиармянским содержанием, но, по мнению Галуста Парнаковича, такого «яркого» выпада, как выступление Д.Барциц, еще не было. В Армянскую общину поступают тревожные звонки со словами поддержки и признания боевых заслуг батальона имени Баграмяна не только от ветеранов Отечественной войны абхазской национальности, сражавшихся бок о бок с армянскими бойцами за свободу и независимость Абхазии, но и из зарубежья. С заявлениями по этому вопросу выступили государственные и общественно-политические организации, ветераны войны. И эта поддержка братьев по оружию еще раз подтверждает, что никому не дано вбить клин в вековую дружбу армянского и абхазского народов, переживших ужасы геноцида и махаджирства.

Г.Трапизонян подчеркнул, что община не должна поддаваться на возможные в данной ситуации провокации: «Никаких митингов, никакого вмешательства извне! Мы сами в состоянии решать свои вопросы в тесном сотрудничестве с органами власти». Община уже выступила с заявлением и обратилась к руководству страны и правоохранительных структур с требованием принять соответствующие меры. По большому счету, как отметил Сурен Керселян, этот вопрос – вопрос нашего абхазского государства, для становления которого лучшие сыны армянского населения Абхазии сложили свои головы. По его мнению, «руководство общины сделало все, что должно было сделать», и нормальные люди с болью и возмущением восприняли антиармянские высказывания инвалида Отечественной войны Джемала Барциц.

Выступающие отметили факты, что в учебниках по истории Абхазии для 5-9-х и 10-11-х классов о боевом пути армянского батальона имени маршала Баграмяна под командованием Вагаршака Косяна «рассказывают» только в двух предложениях: «Был сформирован батальон им. маршала Баграмяна, героически сражавшийся против оккупантов» (5-9 классы, стр.260) и «В Вооруженных силах Абхазии не принято было создавать воинские формирования по национальному признаку, если не считать армянского батальона имени маршала Баграмяна» (10-11 классы, стр. 396). А стоило бы больше рассказать о батальоне и привести слова Владислава Ардзинба и других видных общественно-политических и военных деятелей о значении создания этого воинского формирования и сыгранной им роли в Отечественной войне. И сегодня, возможно, многие искусственные «вопросы» по батальону были бы сняты.

Члены совета говорили о необходимости проведения разнообразных встреч и круглых столов с участием ветеранов Отечественной войны народа Абхазии разных национальностей, использования возможностей Общественной палаты Республики Абхазия, а также создания документального фильма об армянском батальоне имени маршала Баграмяна.

Артавазд САРЕЦЯН

Номер: 75Выпуск: 3536Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ, Артавазд САРЕЦЯН