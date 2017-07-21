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21.07.2017
Номер: 75
Выпуск: 3536
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
НАГРАЖДЕНИЯ
Зав.кафедрой истории, археологии и этнологии исторического факультета АГУ Антонина Хашба награждена орденом «Ахьдз-Апша» III степени.
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Специалисту сельского хозяйства, зоотехнику Индико Чагава присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Абхазия».
Соответствующие Указы подписал Президент РА Р.Хаджимба.
Номер: 75
Выпуск: 3536
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА