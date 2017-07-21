НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Руководитель Администрации Президента Республики Абхазия Даур Аршба, зачитав Указ Президента о назначении исполняющим обязанности главы Администрации Сухумского района Валерия Смыр, представил его коллективу.

Валерий Смыр отметил хорошую работу своего предшественника Беслана Авидзба, сказав при этом, что она будет продолжена.

Беслан Авидзба поблагодарил руководство страны за оказанное доверие и коллектив Администрации за проделанную работу, подчеркнув:

– Для меня было честью работать в Администрации Сухумского района. Мы попытались сделать ее работу более прозрачной, чтобы люди поверили нам. Это нисколько не умаляет заслуг моих предшественников. Мое решение уйти с этого поста обусловлено личными обстоятельствами. Валерий Смыр более двух лет работает в Администрации, и прекрасно знает всю работу.

Для газеты «РА»:

Даур АРШБА: «Новая кадровая перестановка была обусловлена заявлением Беслана Авидзба, подавшего в отставку по личным обстоятельствам – по состоянию здоровья. Мы надеемся, что Беслан Шамониевич справится со своими проблемами, и вновь будет работать с нами на благо нашего государства. Назначение его преемника Валерия Смыр обсуждалось с ним. Смыр работал более двух лет заместителем главы Администрации Сухумского района. Он в курсе всех проблем района, имеет высшее образование, опыт работы. Отношение населения района и коллектива к нему положительное, пользуется уважением. Желаем ему удачи».

Валерий СМЫР: «Для меня назначение не было неожиданностью, так как состояние здоровья Беслана Шамониевича давно давало знать о себе. В обществе муссируются разные слухи, но причина его ухода одна – состояние здоровья. Район наш не простой, но я надеюсь на поддержку нашего коллектива и населения. И Беслан Шамониевич далеко от нас не уйдёт, будет помогать нам. Я закончил агроинженерный факультет АГУ, с работой знаком. Пока не знаю, с чего начну работать, но своё видение дальнейшей деятельности в виде доклада донесу до Президента.

Левон ГАЛУСТЯН – депутат Парламента РА: «Валерий Смыр знает управленческую работу. Он отвечал за определённый сектор работы в Администрации, выполнял все поручения, которые ставило перед ним руководство страны и района. Надеюсь у него всё получится. А мы все рядом. Депутаты Парламента Абхазии, которые избирались по Сухумскому району, окажут ему всестороннюю поддержку. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Беслану Шамониевичу за кардинальную работу. Сухумский район – один из самых пострадавших районов в войну. Здесь накопилось много проблем, и, к счастью, уже наметилась тенденция их решения. И в этом большая заслуга Беслана Шамониевича Авидзба.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 75Выпуск: 3536Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ