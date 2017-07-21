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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 98 ПО МИНИСТЕРСТВУ ЮСТИЦИИ РА от 10 июля 2017 г.
(Окончание. Начало в № 75)
65. ООО «ТЕОНА» – ОГРН 108РА000778
66. ООО Торговый дом «Архангельск» – ОГРН 112РА000738
67. ООО «Форвард плюс» – ОГРН 113РА000139
68. ООО «ЭдМа» – ОГРН 108РА000787
69. ООО «Э и К°» – ОГРН 108РА000921
70. ООО СП «Эко-Посуда. Сухум» – ОГРН 113PA000326
71. Благотворительный фонд «Источник» – ОГРН 114РА000453
72. ООО «Апсны амшын» – ОГРН 115РА000872
73. ООО «Абхазоптфарм» – ОГРН 116РА000007
74. ООО «АПСНЫ - субтропикфрут» – ОГРН 114РА000741
75. ООО «Абхазвино» – ОГРН 114РА000755
76. ООО «Авиаклуб «Абхаз-Авиа» – ОГРН 115РА000348
77. ООО «АЛАН- ТРАНС» – ОГРН 115РА000051
78. ООО «Атила» – ОГРН 114РА000248
79. Общественная организация «Ассоциация юристов Республики Абхазия» – ОГРН 113РА000003
80. ООО «Абаза Трейд» – ОГРН 111РА000771
81. ООО «Алания 888» – ОГРН 112РА000208
82. ООО «Абхазская Фармацевтическая Торговая Компания» – ОГРН 109РА000897
83. ООО «АБХАЗИЯ - ИНЖИНИРИНГ» – ОГРН 110РА000433
84. ООО СП «Авиор Телеком» – ОГРН 110РА000179
85. ООО «Совместное предприятие АРАШ» – ОГРН 109РА000968
86. ООО СП «Афон» – ОГРН 109РА000459
87. ООО «Агуара» – ОГРН 109РА000281
88. OOQ СП «АБИС» – ОГРН 109РА000017
89. ООО «АБК» – ОГРН 109РА000011
90. ООО «Абхазия Строй Сити Инвест» – ОГРН 108РА001085
91. ООО «Акцент» – ОГРН 108РА000693
92. ООО «Абхазская ремонтно-строительная компания» – ОГРН 108РА000615
93. ООО «АЛЕЯ» – ОГРН 108РА000347
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В соответствии с п. 6 ст. 23 Закона Республики Абхазия «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о ликвидации:
ООО «Трис» – ОГРН 108РА000410.
Номер: 76
Выпуск: 3537
Рубрика: общество
Автор: Министерство юстиции РА