ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 98 ПО МИНИСТЕРСТВУ ЮСТИЦИИ РА от 10 июля 2017 г.

(Окончание. Начало в № 75)

65. ООО «ТЕОНА» – ОГРН 108РА000778

66. ООО Торговый дом «Архангельск» – ОГРН 112РА000738

67. ООО «Форвард плюс» – ОГРН 113РА000139

68. ООО «ЭдМа» – ОГРН 108РА000787

69. ООО «Э и К°» – ОГРН 108РА000921

70. ООО СП «Эко-Посуда. Сухум» – ОГРН 113PA000326

71. Благотворительный фонд «Источник» – ОГРН 114РА000453

72. ООО «Апсны амшын» – ОГРН 115РА000872

73. ООО «Абхазоптфарм» – ОГРН 116РА000007

74. ООО «АПСНЫ - субтропикфрут» – ОГРН 114РА000741

75. ООО «Абхазвино» – ОГРН 114РА000755

76. ООО «Авиаклуб «Абхаз-Авиа» – ОГРН 115РА000348

77. ООО «АЛАН- ТРАНС» – ОГРН 115РА000051

78. ООО «Атила» – ОГРН 114РА000248

79. Общественная организация «Ассоциация юристов Республики Абхазия» – ОГРН 113РА000003

80. ООО «Абаза Трейд» – ОГРН 111РА000771

81. ООО «Алания 888» – ОГРН 112РА000208

82. ООО «Абхазская Фармацевтическая Торговая Компания» – ОГРН 109РА000897

83. ООО «АБХАЗИЯ - ИНЖИНИРИНГ» – ОГРН 110РА000433

84. ООО СП «Авиор Телеком» – ОГРН 110РА000179

85. ООО «Совместное предприятие АРАШ» – ОГРН 109РА000968

86. ООО СП «Афон» – ОГРН 109РА000459

87. ООО «Агуара» – ОГРН 109РА000281

88. OOQ СП «АБИС» – ОГРН 109РА000017

89. ООО «АБК» – ОГРН 109РА000011

90. ООО «Абхазия Строй Сити Инвест» – ОГРН 108РА001085

91. ООО «Акцент» – ОГРН 108РА000693

92. ООО «Абхазская ремонтно-строительная компания» – ОГРН 108РА000615

93. ООО «АЛЕЯ» – ОГРН 108РА000347

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В соответствии с п. 6 ст. 23 Закона Республики Абхазия «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о ликвидации:

ООО «Трис» – ОГРН 108РА000410.

Номер: 76Выпуск: 3537Рубрика: обществоАвтор: Министерство юстиции РА