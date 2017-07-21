МИНИСТР ЭКОНОМИКИ РА А. АРДЗИНБА ПОСЕТИЛ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «СУХУМСКИЙ»

Экономика Абхазии

Министр экономики отметил, что завод является одним из старейших на территории Абхазии. «Сейчас здесь интенсивно проходит реновация. Мы видим здесь новое оборудование, одно из самых современных. Руководство данного предприятия прикладывают все усилия для развития», – сказал Адгур Ардзинба.

По словам министра экономики, руководство предприятия обратилось к государству за поддержкой. В соответствии с Законом «Об инвестиционной деятельности» комиссией принято решение предоставить данному предприятию льготы в виде освобождения от части налога на прибыль и налога на имущество на срок более чем четыре года, что позволит направить эти средства на реинвестирование.

«Сегодня стало популярным говорить, что у нас в Абхазии нет промышленности, нет реального сектора экономики. На самом деле промышленность у нас развивается, и этот завод – один из ярких примеров. За последние три года объем промышленного производства увеличился более чем в два раза и достигает до 5 млрд рублей в год, в промышленности заняты более 2500 человек», – отметил Адгур Ардзинба.

Директор пивзавода Амра Ануа пояснила, что когда встала проблема реконструкции, то руководство завода столкнулось с нехваткой денежных средств.

«Мы обратились в Министерство экономики с инвестиционным проектом, согласно которому на время реконструкции завод освобождается на 50% от налога на прибыль и от налога на имущество. Проект был одобрен», – сказала руководитель предприятия.

Амра Ануа выразила благодарность за понимание и поддержку руководству республики. Она рассказала, что в прошлом году реализован первый этап реконструкции и уже подписан контракт на проведение второго этапа реконструкции.

«Эта поддержка нам очень необходима, ведь снижается налоговое бремя, благодаря чему мы можем решить те задачи, которые стоят перед нашим заводом. В первую очередь это расширение производства, а также увеличение экспортного потенциала, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, новые рабочие места и, соответственно, налоговые поступления в бюджет страны», – отметила она.

Номер: 76Выпуск: 3537Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс