«Я НИКОГДА РАНЬШЕ НЕ ВИДЕЛА СТРАНЫ КРАСИВЕЕ АБХАЗИИ», – говорит Сария Абдельраззак

В мае в Абхазии находилась делегация представителей черкесской диаспоры Ливана. Визит состоялся по приглашению Торгово-промышленной палаты РА, которая на протяжении нескольких лет вела переговоры по организации этой встречи.

Мы попросили главу делегации, председателя Ассоциации черкесов в Ливане Сарию Абдельраззак рассказать об этой Ассоциации и поделиться впечатлениями о поездке в Абхазию.

– В Ливане проживает многочисленная черкесская диаспора, но за всю историю существования Ассоциации черкесов данный визит (приглашение поступило от президента Торгово-промышленной палаты Абхазии господина Геннадия Гагулия) является первым. И мы, конечно же, с радостью приняли приглашение, – так начала разговор Сария Абдельраззак.

– Как произошло знакомство с ТПП Абхазии?

– Это произошло несколько лет назад. Делегация Торгово-промышленной палаты приезжала с визитом в Ливан, и именно тогда мы познакомились с президентом ТПП господином Геннадием Гагулия. И он предложил нам посетить Абхазию. Более того, два года назад меня назначили официальным представителем ТПП РА в Ливане. Все эти годы сотрудник палаты Мухаммед Али напрямую контактировал с нашей Ассоциацией.

– Делегацию представляли члены черкесской Ассоциации. Кто они и чем занимаются?

– Это мой отец шейх Риад Абдельраззак – бизнесмен и владелец собственной компании, господа Мухаммед Хашен – инженер мобильного оператора Ливана и Билал Мельхем – HR-менеджер в частной компании.

– Сария, а чем занимаетесь вы? Про отца вы уже сказали, а чем занимается ваша мама?

– Я – бизнес-леди и профессор Ливанского Международного университета менеджмента. Отец, как я уже сказала, ведет семейный бизнес, моя мама – школьный учитель.

– Расскажите о черкесской Ассоциации Ливана.

– Мой отец, Риад Абдельраззак был основателем этой Ассоциации (Ассоциация черкесов в Ливане была создана в 2012 году), но со временем, в силу моих локальных и международных связей, передал мне полномочия по управлению этой организацией, в дополнение к моей профессиональной деятельности и целям, которые я всегда преследовала. На сегодняшний день Ассоциация насчитывает 500 человек.

– А сколько всего черкесов в Ливане?

– Приблизительно 100 тысяч живут в различных регионах страны.

– Как они себя идентифицируют, по каким признакам считают себя черкесами?

– Большинство черкесов из Ливана не идентифицируют себя таковыми и не знают точно о своем происхождении. И именно по этой причине я контактирую со множеством международных ассоциаций для того, чтобы определить основы черкесской идентичности. Это включает в себя изучение языка, знакомство с национальной кухней, фольклором и, что представляется мне наиболее важным, обеспечение ценной информацией о нашей истории, подтвержденной документально.

– Как именно вы узнали, что являетесь черкесами?

– Черкесы Ливана узнают о себе посредством документов и историй, которые предки рассказывали своим детям и внукам. Недавно и моя небольшая семья узнала, что мы являемся черкесами, что подтвердил анализ крови, проведенный в Дубае.

– Сохранились ли носители культуры и языка? Если нет, то почему люди считают себя именно черкесами?

– К сожалению нет, не сохранились. Но если мы и страдаем от разобщения в Ливане, это не означает, что мы не можем себя идентифицировать как черкесы. Мы на 100% являемся черкесами, и наша обязанность изучить язык и культуру нашего народа, стать его частью.

– Есть ли какие-нибудь воспоминания у живущих в Ливане черкесов о своей исторической Родине? Может быть, деды или прадеды что-то передали потомкам?

– Есть, конечно, но, к сожалению, не очень много.

– Вы поддерживаете связи с черкесами России или других стран?

– У меня много связей с черкесами по всему миру, не только в России.

– Есть ли представители черкесов в правительственных и иных структурах Ливана?

– На настоящий момент нет. И одной из моих главных целей является открытие политического представительства в правительстве Ливана для черкесов, проживающих в Ливане.

– В Ливане живут абхазы?

– Да, но их не так много. Мой отец шейх Риад Абдельраззак с некоторыми из них знаком лично. – Поделитесь вашими впечатлениями от визита в Абхазию. Что понравилось и что не понравилось…

– Мы до глубины души тронуты теплым и радушным приемом, который организовал для нас президент ТПП Абхазии господин Геннадий Гагулия и его сотрудники. В силу своей деятельности я была во многих странах мира, но никогда раньше не видела страны красивее Абхазии. Даже Дубай, в строительство которого вложены миллионы долларов, не сумел меня впечатлить так сильно, как Абхазия. Мне понравилось абсолютно все: природа, погода, окружающая среда, еда и, что самое важное, люди. Они производят впечатление очень хороших людей, и именно это позволило мне почувствовать, что я, наконец-то, вернулась на Родину и воссоединилась со своей семьей.

– Есть ли, на ваш взгляд, перспективы сотрудничества с Абхазией, и в каких отраслях?

– Целью нашей поездки было не только знакомство с соотечественниками, но и обсуждение возможности построения бизнеса в Абхазии. Мы хотим найти здесь надежных экономических партнеров, чтобы путем развития бизнеса приносить пользу своей малой кавказской Родине. Мы ожидаем от абхазской стороны конкретных предложений, по которым можно будет продолжить взаимодействие.

На первых порах мы могли бы сосредоточиться на развитии туризма и торговли. Абхазия очень красивая страна, поэтому здесь должен развиваться туризм, и в него стоит вкладывать средства. У Абхазии есть все шансы стать одним из важных партнеров Ливана в этой области, но для этого необходимо, в первую очередь, решить вопрос с визами.

– Что лично для вас интересно в Абхазии?

– Если честно, все! За время пребывания в Абхазии я собрала некоторые материалы и собираюсь выпустить фильм об Абхазии, а в дальнейшем организовать распространение в Ливане абхазской литературы и книг по истории.

– Вы как руководитель черкесской Ассоциации Ливана подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Абхазии. А что дальше?

– Следующим шагом после подписания соглашения будет открытие официального представительства Абхазии в Ливане с целью осуществления официальной предпринимательской деятельности между нашими государствами. Кроме того, мы планируем провести большую конференцию в Ливане, на которую будет приглашена абхазская делегация. Установление более крепких и братских отношений, возрождение общих ценностей – неотъемлемая часть сотрудничества представителей Абхазии и Ливана.

В наши планы также входит оказание содействия беспрепятственному посещению нашими гражданами вашей страны и абхазскими гражданами – нашей страны. Это лишь малая часть совместных планов, но для достижения этих целей нам нужна ваша поддержка.

– Красивая, эффектная, умная деловая женщина... Как живется с таким статусом в Ливане? Есть ли препоны в обучении, работе, в сфере политики?

– Если вы спрашиваете о моей личной жизни, то нет. Люди в Ливане восхищаются амбициозными, трудолюбивыми и успешными людьми. Если вы спрашиваете о бизнесе, то да. Но это абсолютно нормальная ситуация, поскольку бизнес подразумевает осуществление переговоров и, порой, приходится идти на компромисс для того, чтобы заключить двустороннее соглашение.

– Спасибо вам за интересную беседу.

– И вам спасибо за интерес к черкесской Ассоциации Ливана. В заключение я от имени нашей делегации хочу выразить особую благодарность президенту Торгово-промышленной палаты господину Геннадию Гагулия за предоставленную нам возможность посетить Абхазию. Уверена, что наша поездка вызовет огромный интерес у черкесов Ливана, и уже в ближайшее время к вам приедет новая делегация и в более расширенном составе.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 76Выпуск: 3537Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА