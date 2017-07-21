ЛЮДМИЛА АДЛЕЙБА: «ЛИЦО ШКОЛЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ УЧИТЕЛЬ»

Образование: проблемы и суждения

Известно, что в свое время канцлер Германии Бисмарк говорил, что войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники.

Учитель – слово, которое в странах Востока пишут с большой буквы. Призвание, которое требует от человека всех его сил и способностей без остатка. Служение, которое не знает каникул и перемен. Повезло человеку, если на его жизненном пути встретился такой учитель, профессионал своего дела, талантливый педагог, способный зажечь в сердцах учеников огонь познания, вовлечь их в водоворот интересной и неповторимой школьной жизни. Именно таким педагогом и является учитель, начальник Управления образования города Сухум Людмила Радионовна Адлейба. Она родилась в многодетной семье ткуарчалского шахтёра в 1956 году. Окончила филологический факультет (абхазский сектор) Сухумского пединститута. Сорок лет назад она переступила порог школы, чтобы посвятить ей всю свою жизнь. Первые ступени в школе она начинала пионервожатой, затем работала завучем и директором в школах Ткуарчала и Сухума. В 2014 году была назначена на должность руководителя Управления образования г.Сухума.

Всю свою сознательную жизнь Людмила Адлейба посвятила общеобразовательной системе. И сегодня в её подчинении все учителя и воспитатели средних школ, детских садов, вспомогательной и очно-заочной школ, Детско-юношеской спортивной школы, Центра детского творчества. Всего 31 учреждение.

– У нас 14 общеобразовательных школ, в которых обучается почти 8 тысяч учащихся, – говорит Л.Адлейба. – Число школьников по сравнению с прошлым годом возросло. Но при этом доля детей, обучающихся во вторую смену, осталась на прежнем уровне. И все-таки мы, используя имеющиеся школьные площади и возможности кадрового состава, по максимуму стараемся обучать детей в первую смену. Основная нагрузка у нас на вторую, четвёртую и десятую школы. С сентября после капитального ремонта будет функционировать третья школа. Один класс будет абхазским. В городе наблюдается тенденция увеличения количества детей. Это обусловлено ростом рождаемости. Средняя наполняемость классов должна составлять 25 человек, но у нас по 38 детей в классе. Сложно работать в таких условиях, но постепенно ремонтируются классы, спортивные залы и медицинские кабинеты, оборудуются профильные кабинеты. Недавно бывший ученик десятой школы Инал Ардзинба передал своей школе оборудование для кабинетов физики и биохимии. Что касается детских садов, то город испытывает в них огромную нехватку. Всего в Сухуме 13 государственных детских садов, их них – 5 старой постройки, требующие капитального ремонта. В них неохотно отдают детей, родители хотят, чтобы их дети ходили в новые сады. В этих садах оплата составляет 300 рублей в месяц, а в частных – до 10 тысяч рублей.

В любом случае лицо школы определяет учитель. Интересна, увлекательна, но трудна и ответственна его работа. Это каждо-дневный ненормированный кропотливый труд. Сколько нужно знать, уметь, учиться для того, чтобы эта работа приносила радость и была успешной! Сколько бессонных ночей приходится проводить над составлением новых проектов, инструкций и программ!

В наших школах работают учителя квалификационной категории. За два года 20 педагогам присвоено звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия». Нагрузка учителей в школах увеличивается. В новом учебном году к нам пришли молодые специалисты, учителя начальной школы, историки, математики, учителя иностранного языка и других школьных дисциплин. Кстати, надо признать, не все из них остаются в школе, почти половина уходит. Молодым людям нужно обеспечивать семью, поэтому они находят для себя более высокооплачиваемую работу. Остаются и продолжают работать лишь учителя, для которых это призвание. Сейчас на работу в школы стали приходить бывшие выпускники. Такие учителя есть в каждой школе, и даже не один.

Людмила Радионовна влюблена в свою работу: всё время в поиске нового, интересного, позитивного. Очень содержательно и необычно проходят совещания и педсоветы, где налицо её огромная творческая подготовка. Она была не только успешным педагогом, директором, но и мастером своего дела. Её уроки литературы и абхазского языка были увлекательны и не похожи один на другой. Иногда можно услышать скептическое: «Что можно сделать за один урок?» «Много!» – доказывает Людмила Радионовна. За 45 минут дети успевают выполнить лингвистические эксперименты, исследовательские работы, представляют проекты, участвуют в дискуссиях. Каждый её урок был живым процессом поиска, проявлением педагогической интуиции и новаторства.

– Сегодня качество нашего образования можно оценить только на «удовлетворительно», – продолжает Л.Адлейба. – Это объясняется многими факторами. В послевоенное время процесс образования находился не на нужном уровне. Чтобы требовать с учеников, надо им давать соответствующие знания. Вот и получился у нас пробел, который необходимо восстановить. Сегодня мы создаём профильные классы, где учащиеся будут изучать дисциплины по профильным программам, и им не понадобятся дополнительные репетиторы. Им будут предоставлены дополнительные часы. В каждой школе у нас функционируют группы продлённого дня, где учащиеся делают домашние задания. Кроме того, школы оснащены компьютерами и интерактивными досками.

Но не всё сегодня благополучно в наших школах. К сожалению, существует и проблема детской наркомании. Это, прежде всего, трагедия семьи, трагедия ребенка. Но, как ни странно, пока эта проблема призрачна, она не воспринимается всерьез, и родители в большинстве своем заняты совсем другим, на первый взгляд, более важным и необходимым: стремлением выжить. Иными словами, на хрупкие плечи учителя государство возложило еще одну непосильную ношу – профилактику наркомании.

– Проблема наркомании считается очень актуальной, – говорит Людмила Радионовна. – Об этом пишут в средствах массовой информации, много говорят. Антинаркотическая работа ведется почти во всех школах. Но она, к сожалению, не всегда эффективна. Классный руководитель должен знать каждого ребёнка, держать связь с родителями. Он должен вместе с психологами школ каждого ученика держать на контроле. В школах распространяются различные психотропные средства – напитки, таблетки. Например, в школе №1 трое учащихся из старших классов в состоянии наркотического опьянения попали в больницу, и им чудом успели спасти жизнь. Решать проблему нужно, но это сложно. Взрослым нужно создать соответствующую атмосферу для детей, а особенно когда они становятся подростками: чтобы занятия были по их интересам, чтобы им были рады, их уважали, прислушивались к ним и считались с их мнением. Тогда риск уменьшается. К каждой школе прикреплены инспекторы милиции, которые проводят профилактические работы.

Сегодня главное направление деятельности средней общеобразовательной школы – способствовать умственному, нравственному, эмоциональному и физическому развитию личности, всемерно раскрывать её творческие способности, формировать гуманистические отношения. В наших школах и детских садах уроки абхазского языка предусматривают изучение морального кодекса чести «апсуара». Всё это связано с изучением народного творчества, нравственности, правил поведения в абхазском обществе. К этому процессу приобщены все педагоги литературы и абхазского языка, а также воспитатели детских садов.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 76Выпуск: 3537Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ