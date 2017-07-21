СОКРАТ ДЖИНДЖОЛИЯ: «ВСЕ ВЕТВИ ВЛАСТИ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД НАРОДОМ»

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Сократ Рачевич Джинджолия – государственный и общественный деятель Абхазии, родился 11 декабря 1937 года в селе Агубедии Очамчырского района. Окончил филологический факультет Сухумского педагогического института. С 1956-го по 1959 гг. служил в Советской Армии. После увольнения в запас работал на Ткуарчалской ГРЭС, в 1967 г. избран секретарём Ткуарчалского горсовета. В 1985 г. был назначен заведующим отделом агитации и пропаганды Ткуарчалского горкома партии. С 1988-го по1992 гг. работал главным редактором газеты «Ткуарчалский горняк». В 1991 г. был избран депутатом, а в 1992 г. стал заместителем председателя Верховного Совета Абхазии. В 1993 г. был назначен Премьер-министром и министром иностранных дел Абхазии. Возглавлял официальную делегацию Абхазии на переговорах в Женеве. С 1994-го по 2002 гг. являлся Спикером Народного Собрания Республики Абхазия. С февраля по декабрь 2005 г. работал советником Президента РА по внешнеполитическим вопросам. Затем до 2014 г. возглавлял филиал некоммерческой организации Фонда развития «Институт евразийских исследований» в Республике Абхазия. Является членом Общественной палаты РА со дня её основания. Указом Президента Абхазии В. Ардзинба в 2002 году награжден орденом «Ахьдз-Апша» 2-й степени. За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Абхазия Указом Президента Дмитрия Медведева в 2010 году Сократ Джинджолия награжден орденом Дружбы.

Сегодня в стране непростая общественно-политическая обстановка. Общество постепенно раскачивают различными публикациями в социальных сетях, которые вызывают неоднозначные реакции в обществе, способствуют нагнетанию напряжённости в республике. Всё это усиливается и сложной криминогенной ситуацией. О том, что происходит с нашим обществом, высказывает своё мнение государственный и общественный деятель РА Сократ Рачевич Джинджолия.

Вернуть доверие народа

В последнее время в информационном пространстве идет осуждение громких преступлений, высказывается резкая критика в адрес правоохранительных органов, всей власти в целом, делаются выводы о деградации нашей государственности. Слов нет, последние события свидетельствуют о том, что с одной из своих главных функций – обеспечением прав и свобод граждан – власть не справляется. Но говорить о приближении к катастрофической черте – преувеличение. Наш народ не раз оказывался перед лицом смертельной опасности, но всегда с честью преодолевал ее. Вся наша история – постоянная борьба с трудностями. Боролись с преступностью и в условиях войны, когда буквально у всех на руках было оружие и могли применить его, действительно, без предупреждения. Да и после войны понадобилось много времени и сил, чтобы как-то снизить и взять под контроль преступность. И эту трудную полосу пройдем. Гарантия тому – неравнодушие граждан. А о «деградации» скажу следующее: общество, которое не приемлет несправедливости, сочувствует и оказывает помощь нуждающимся в ней, представители которого достигают известности мирового уровня в музыкальном искусстве, спорте, посещают театры, пишут книги, активно заняты предпринимательством, а молодежь стремится к знаниям, не имеет ничего общего с этим явлением. Конечно, есть определенные группы людей, которых можно отнести к деградирующим личностям. Это, например, те же преступники и наркоманы.

Защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Провозгласив это в Конституции Республики Абхазии, государство взяло на себя определенные обязательства. Все ветви власти несут ответственность перед народом. Конечно, каждый в силу своих компетенций. Правоохранительные органы входят в систему исполнительной власти, и потому люди часто критикуют ее за плохую организацию борьбы с преступностью. И это справедливо, люди вправе рассчитывать на государственную защиту, однако, к сожалению, на деле этого часто не случается.

Невозможно придумать что-либо новое в организации борьбы с преступностью. По-прежнему остаются в силе главные ее принципы: профилактика правонарушений, совершенствование законодательной базы, неотвратимость наказания, равенство всех перед законом, обеспечение органов внутренних дел кадрами и остальным необходимым. Конечно, проще перечислить, чем сделать, но другого пути ведь нет! Не изменив ничего, не стоит и думать о возвращении доверия людей к своей милиции. Надо, чтобы люди почувствовали, что родная милиция защищает их права на самое главное – на жизнь, служит им. Тогда и панических настроений не будет. Если же оставить все как есть и просто революционно латать дыры и жить от одного громкого преступления до другого, то недалеко до потери доверия и к власти. А это, действительно, опасно.

Роль Парламента РА

Особо хотелось бы сказать о роли Парламента в такие моменты. Ведь мы, народ Абхазии, избрав депутатов Парламента, осуществляем свою власть через них, своих представителей. Это не только законодательный орган, а коллективный разум, наделенный народом правом решать судьбу страны. Это не просто высокие слова, это – правда, о которой в повседневной суете иногда забывается. И в период осложнения общественно-политической ситуации роль и ответственность депутатов и в целом Парламента многократно возрастает. Конституция наделила Парламент большими полномочиями, и от того, как депутаты ими распорядятся, зависит многое. Депутаты первого Парламента помнят, как в первые послевоенные годы, совместно с Первым Президентом страны В.Г. Ардзинба в периоды осложнения ситуации, в том числе и в связи с разгулом преступности, искали и находили пути выхода из, казалось бы, тупика. Так было, например, и в феврале 1995 года, когда Парламент выработал ряд рекомендаций, которые, по глубокому убеждению тогдашних депутатов, помогли преодолеть очередной сложный этап строительства нашего государства, признавать которое в то время никто не собирался. Все делалось вопреки воле международного сообщества, целью которого было возвращение Абхазии в состав Грузии. А ведь тогда, спустя всего лишь два года после войны, возможности, в том числе материальные, были такие, что и вспоминать не хочется. Мы и сегодня живем по той же Конституции, опора на которую помогла сохранить государственность и довела ее до признания в 2008 году Российской Федерацией. Потому каждый раз, когда в обществе в очередной раз заходит речь о реформе Конституции, меня охватывает беспокойство. Время делает свое, ничто не вечно, в том числе и основной закон государства. Может, и правы те, кто говорит о необходимости изменения избирательной системы. Но переход к этому возможен только тогда, когда наши политические партии будут к этому готовы. И многое другое. Но эта тема особая, а сегодня разговор о другом. Я говорю о том, что роль и ответственность Парламента в сложившейся ситуации многократно возрастает. И народ ждет от Парламента, конечно же, не политического раздрая, а серьезной полноценной работы.

Политические партии и оппозиция

Высока роль и политических партий, особенно оппозиционных к действующей власти. Но есть одна особенность, которую хотелось бы подчеркнуть, – у нас у всех, условно говоря, и у правых, и у левых, одна страна, которую образно называют лодкой. Потому и судьба одна. Разница между властью и оппозицией в этом случае в том, что оппозиция видит не только «куда катится страна», но, в отличие от власти, видит путь выхода из тупика и говорит об этом, предлагая стать на этот путь.

Как воздух Абхазии нужна оппозиция и как воздух Абхазии нужна политическая стабильность. Вот здесь и должна в полной мере проявиться обязанность власти гармонизировать интересы различных социальных групп, объединений, имею в виду снижение, насколько это возможно, их противоречий, а следовательно, противостояния. Во многих случаях, к сожалению, мы видим, как небольшая проблема длительное время не снимается с повестки дня, держа в напряжении все наше общество. Еще не раз придется власти договариваться с оппозицией, и это хорошо. Главное, чтобы любое соглашение опиралось на конституционные нормы и действующие законы. Чисто политическое решение подвержено разрушению. Нарушение Конституции привело к срыву Соглашения между властью и оппозицией от 19 декабря 2016 года. Вообще странно как-то выглядит избрание судьи Конституционного суда по предложению оппозиции. Выходит, что Президент и Парламент – просто исполнители желания оппозиции. Тогда зачем вообще формальные выборы, и выборы ли это вообще, если кандидатура должна по Соглашению обязательно пройти. И каков же будет Конституционный суд, в котором будут заседать представители противоборствующих политических сил? В результате – снова тупик. Но у оппозиции, я думаю, нет намерения осложнять и без того непростую ситуацию. Ведь стабильный внутриполитический фон – непременное условие для успешной борьбы с той же преступностью. Конечно, было бы полезным для нас достижение между партиями, оппозицией и властью некоего общественного соглашения до конца года не раскачивать ту самую общую лодку. Это важно и с точки зрения успешного проведения курортного сезона, на который так много надежд возлагают люди и в целом Абхазия.

При всем разнообразии мнений, только объединившись, мы сможем избавиться от всего, что мешает нашему движению к созданию того справедливого общества, к которому стремимся.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 76Выпуск: 3537Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ