ЧТОБЫ НЕ СТАЛО ЕЩЁ ХУЖЕ

В Общественной палате РА

В Абхазии мало кто не говорит в эти дни о произошедших громких преступлениях и не возмущается по их поводу. Различные СМИ, общественные организации, отдельные люди, власть информируют о криминогенной ситуации, итогах расследований, высказывают свое отношение к работе правоохранительных органов, к состоянию в целом нашего общества. Но самый главный вопрос, которым задаемся мы все, это как остановить негатив. Ведь что ни день, то происходит событие умопомрачительное – ограбили, убили, изнасиловали, повесился (или повесили), а еще информации о завозимых наркотиках, об их закладках прямо на наших улицах, где мы ходим, живем, работаем. Действительно, как остановить этот всплеск преступности?

На этот вопрос постаралась ответить и Общественная палата РА. Она провела внеочередное заседание и вынесла на обсуждение проект Предложений по реформированию правоохранительной системы. В проекте отмечается, что МВД является одним из важнейших звеньев правоохранительной системы государства, отвечающее за обеспечение правопорядка в нашей стране, защиту прав и свобод граждан. От качественной работы органов ВД зависит не только стабильность в обществе, но и развитие экономики, социальной сферы, авторитет и имидж нашего государства в целом. Мнение многих членов ОП: если сейчас не пресечь всё то, что происходит в стране, дальше будет ещё хуже. И надо говорить не столько о том, кто виноват, а что делать.

В более чем 10 пунктах авторы проекта Предложений написали свои рекомендации, которые в основном начинаются словами «усилить», «кардинально изменить», «повысить», «создать», особенно часто повторяется последнее слово. Но члены ОП напомнили, что многие структуры уже существуют в органах внутренних дел, только они не работают или работают не столь эффективно, и вновь их создавать не стоит. Поэтому решили собраться через неделю и принять более продуманный документ.

И конечно, каждый член ОП высказывал свое мнение по поводу последних преступлений и предлагал свое видение решения проблем и улучшения деятельности МВД и других правоохранительных структур, при этом почти каждый говорил о создавшемся в обществе недоверии к ним. Недоверие к силовым структурам в свою очередь ведет к недоверию власти. Люди не верят в то, что будет раскрыто преступление, не верят, что будут вынесены справедливые, объективные приговоры, что привлекут к ответственности реального преступника или организатора преступления, а не отыграются на каком-нибудь человеке, являющемся последним звеном в преступлении, что привлекут к ответственности участников массовых правонарушений. Много таких фактов приводилось на заседании ОП. Вспомнили, к примеру, и штурм самого МВД. И в этот момент кто-то процитировал слова известного абхазского правозащитника Зураба Ачба: если мы не наведем порядок, то «порядок» нас съест. И тут же прозвучало: и его убийство не раскрыто…

И сколько таких нераскрытых дел! И когда будут раскрыты?

МВД должно перестроить работу, провести реформирование своих структурных подразделений, и как это сделать, там знают лучше, чем в Общественной палате. Нужна воля, и при этом материально-техническое обеспечение и обучение кадров должны стоять на первом плане.

Почти все выступавшие члены ОП вспоминали деятельность участковых милиционеров в советское время, их роль и силу. Они были и воспитателями, а не только служителями органов правопорядка. Они выступали перед населением на собраниях, заходили в каждый дом, беседовали с родителями и подростками еще до того, как последние совершат какое-нибудь преступление, остерегали от дурных поступков, то есть вели профилактическую работу. Они знали наклонности каждого, их боялись. Главное, они помогали раскрытию преступлений, потому что обладали информацией. Сегодня назрела необходимость возродить институт участковых милиционеров. Они кое-где есть, но работа их не видна, их и в лицо-то никто не знает.

И еще говорили: у исполнительной власти достаточно власти, чтобы прижать к ногтю правонарушителей. Власть жестче должна повести себя в сложившейся ситуации, тем более что силовые структуры подчиняются Главнокомандующему – Президенту страны.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 76Выпуск: 3537Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА