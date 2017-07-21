23 ИЮЛЯ В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия РА подготовлен ряд мероприятий:

12:00 – открытие экспозиции «История Абхазского флага» в музее Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба;

16:00 – открытие экспозиции «Хроника Абхазского флага» в сквере Абхазского государственного музея;

18:00 – праздничный концерт с участием танцевальных и вокальных коллективов республики и звезд абхазской эстрады. Во время концерта состоится прямое включение – Телемост «Сухум – Черкесск – Турция».

День Государственного флага Республики Абхазия также будут отмечать в братской Карачаево-Черкесской Республике и в Абхазской диаспоре в Турции.

Номер: 76Выпуск: 3537Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс