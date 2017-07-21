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21.07.2017
Номер: 76
Выпуск: 3537
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
23 ИЮЛЯ В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия РА подготовлен ряд мероприятий:
12:00 – открытие экспозиции «История Абхазского флага» в музее Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба;
16:00 – открытие экспозиции «Хроника Абхазского флага» в сквере Абхазского государственного музея;
18:00 – праздничный концерт с участием танцевальных и вокальных коллективов республики и звезд абхазской эстрады. Во время концерта состоится прямое включение – Телемост «Сухум – Черкесск – Турция».
День Государственного флага Республики Абхазия также будут отмечать в братской Карачаево-Черкесской Республике и в Абхазской диаспоре в Турции.
Номер: 76
Выпуск: 3537
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс