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21.07.2017
Номер: 76
Выпуск: 3537
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
НОВАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
РУП «Черноморэнерго» построено ЛЭП 10 кв в городе Гудауте для детского садика по улице Лакербая.
По словам заместителя директора по распределительным сетям РУП «Черноморэнерго» Валерия Пентюхова, построенная линия не только питает детский садик, но усиливает и улучшает качество электроэнергии центрального района города Гудаута.
Он подчеркнул, что оплату проводимых работ произвело Управление капитального строительства Республики Абхазия.
«Работы проделаны качественно, линия выполнена с учетом современных требований и использования современных материалов. Работники Гудаутского филиала поработали на пять с плюсом», – добавил Валерий Пентюхов.
Номер: 76
Выпуск: 3537
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс