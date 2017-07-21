НОВАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

РУП «Черноморэнерго» построено ЛЭП 10 кв в городе Гудауте для детского садика по улице Лакербая.

По словам заместителя директора по распределительным сетям РУП «Черноморэнерго» Валерия Пентюхова, построенная линия не только питает детский садик, но усиливает и улучшает качество электроэнергии центрального района города Гудаута.

Он подчеркнул, что оплату проводимых работ произвело Управление капитального строительства Республики Абхазия.

«Работы проделаны качественно, линия выполнена с учетом современных требований и использования современных материалов. Работники Гудаутского филиала поработали на пять с плюсом», – добавил Валерий Пентюхов.

Номер: 76Выпуск: 3537Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс