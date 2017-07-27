Отменен оправдательный приговор в отношении экс-главы Галского района Беслана Аршба

25 июля 2017 года Кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия под председательством судьи Лии Адлейба, в составе судей Ады Касландзия и Мимозы Цушба отменен оправдательный приговор в отношении экс-главы Галского района Беслана Аршба, вынесенный 4 мая с.г. Очамчырским райсудом под председательством судьи Гули Циба.

Поводом для отмены вышеуказанного приговора было кассационное представление Генеральной прокуратуры РА, а основанием послужили нарушения процессуальных норм, допущенных судом первой инстанции при рассмотрении дела в отношении Беслана Аршба.

По версии обвинения, Беслан Аршба, являясь главой Администрации Галского района, превысив свои полномочия, незаконно создал комиссию по принятию документов для получения паспорта гражданина Республики Абхазия, в результате незаконной деятельности которой, в нарушение Закона РА «О гражданстве Республики Абхазия» паспортами гражданина Республики Абхазия были документированы граждане Республики Грузия, чем существенно нарушил охраняемые законом интересы общества и государства.

Действия Беслана Аршба органом предварительного расследования квалифицированы по части 2 статьи 288 (превышение должностных полномочий) УК Республики Абхазия.

Согласно решению Верховного суда, уголовное дело в отношении Беслана Аршба подлежит возвращению в Очамчырский райсуд на повторное рассмотрение со стадии судебного разбирательства в ином составе суда.

Сайт Верховного суда РА

Номер: 78Выпуск: 3539Рубрика: политикаАвтор: Сайт Верховного суда РА